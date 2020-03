A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali tömörülés. Most színre lép az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom.

A volt MSZP-s politikus mozgalmából, az IGEN-ből és a Magyar Szolidaritás Mozgalomból megszületett egy új baloldali párt, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom – írja a Mandiner.

A formációt decemberben alapították, a bejegyzési kérelem februárban futott be a bíróságra, március végén jegyezhetik be őket. A párt leendő elnöke Huszti Andrea, a Magyar Szolidaritás Mozgalom szervezeti igazgatója lehet, aki korábban a Bajnai Gordon-féle Együttnek is alapítója volt.

A Mandiner úgy tudja, hogy a párt alakuló kongresszusát május elején tartják majd.

Szanyi Tibor januárban jelentette be, hogy megszüntette tagságát a Magyar Szocialista Pártban. Akkor azt mondta, hogy "őrületes baloldali vákuum keletkezett Magyarországon, jelenleg nincs egyetlen valódi baloldali tömörülés sem, csak neoliberális pártok működnek, holott ebben a társadalomban ma is sokan, sok fiatal is kifejezetten baloldali érzelmekkel és meggyőződéssel bír, így joggal igényli ezek hiteles politikai képviseletét”.

A kudarcos európai parlamenti választás utáni választmányi ülést követően, párton belüli nyílt levélben ment neki az MSZP-nek Szanyi, miután a testület is rábólintott, hogy Ujhelyi István legyen az EP-képviselő. A levélben hosszan szapulta a pártot, aminek az lett a következménye, hogy az MSZP felfüggesztette a párttagságát, majd megrovást adott neki. Szanyi akkor még az MSZP-n belül képzelte el a mozgalmát.