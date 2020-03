Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal kapcsolatban csak a hiteles információk érjenek el. Ennek érdekében több lépést is bejelentett Mark Zuckerberg.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal...","id":"20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407afd9-1cf5-4cca-b573-36fc2d6dd174","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","timestamp":"2020. március. 05. 08:33","title":"Koronavírus: Szembeszáll az álhírekkel a Facebook, ingyen hirdethet náluk az Egészségügyi Világszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6b3c7-7caa-4bff-bfb5-7f3ece1ef998","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Visegrádi Négyek miniszterelnökei Prágában gyűltek össze megvitatni a koronavírus terjedése miatt felvetődött kérdéseket, mert már Csehországban és Lengyelországban is megjelent a fertőzés.","shortLead":"A Visegrádi Négyek miniszterelnökei Prágában gyűltek össze megvitatni a koronavírus terjedése miatt felvetődött...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_visegradi_negyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6b3c7-7caa-4bff-bfb5-7f3ece1ef998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7282cee-957b-45bf-b9a7-dbfc7f4caf47","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_jarvany_visegradi_negyek","timestamp":"2020. március. 04. 12:10","title":"Koronavírus: összehangolják a népegészségügyi tevékenységüket a visegrádi négyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt megduplázódott a túlsúlyos lánygyerekek száma a világon, a digitális technológia túlzott használata pedig a mentális egészségükre nyomja rá a bélyegét.","shortLead":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt...","id":"20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e036c7-b273-46ac-a7f6-58bf4de0c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","timestamp":"2020. március. 04. 14:01","title":"Mentális problémák, erőszak és túlsúly fenyegeti a lányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés következtében elhunytak száma 2981-re nőtt a szárazföldi Kínában.","shortLead":"A fertőzés következtében elhunytak száma 2981-re nőtt a szárazföldi Kínában.","id":"20200304_Koronavirus_DelKoreaban_novekszik_Kinaban_csokken_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7006e98-952c-49cc-9320-9728d811b6af","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Koronavirus_DelKoreaban_novekszik_Kinaban_csokken_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 04. 06:15","title":"Koronavírus: Dél-Koreában növekszik, Kínában csökken az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9515a826-fa53-4530-ae1a-6c16beac37ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb azt kideríteni, a magyarországi tartózkodása idején volt-e bármilyen tünete annak a külföldi egyetemistának, akinél Csehországban mutatták ki a vírus jelenlétét. ","shortLead":"A legfontosabb azt kideríteni, a magyarországi tartózkodása idején volt-e bármilyen tünete annak a külföldi...","id":"20200303_Koronavirus_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9515a826-fa53-4530-ae1a-6c16beac37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5d971-2b31-44e3-91d2-eefe7362e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Koronavirus_budapest","timestamp":"2020. március. 03. 14:14","title":"Koronavírusos beteg volt Budapesten, most térképezik fel, merre járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből indult, és jól mutatja a koronavírussal kapcsolatos (ál)információk terjedésének sebességét.","shortLead":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből...","id":"20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac4b1a9-987d-4764-a118-399f17f4279a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","timestamp":"2020. március. 04. 12:33","title":"Koronavírus: Az Apple társalapítójának története jól mutatja, hogyan alakul ki a pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","shortLead":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","id":"20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2222ee57-5dab-4e34-b19b-b2e8f60f3514","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","timestamp":"2020. március. 05. 05:34","title":"Nyakunkon a kora tavasz, készüljön a napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere rendkívül rossz eredményt ért el a szuperkedden, ezért kiszállt az elnökjelöltségért folyó versenyből. Joe Bident támogatja. ","shortLead":"New York volt polgármestere rendkívül rossz eredményt ért el a szuperkedden, ezért kiszállt az elnökjelöltségért folyó...","id":"20200304_Visszalepett_a_demokrata_elnokjeloltsegtol_Michael_Bloomberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfb7ee-bfc3-4750-a757-64889e97110a","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Visszalepett_a_demokrata_elnokjeloltsegtol_Michael_Bloomberg","timestamp":"2020. március. 04. 16:50","title":"Visszalépett a demokrata elnökjelöltségtől Michael Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]