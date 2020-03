Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9015fa2f-723b-4bbe-9725-5629cffac540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délelőttre több centiméternyi hó hullott le a hegységben.","shortLead":"Péntek délelőttre több centiméternyi hó hullott le a hegységben.","id":"20200306_pilis_havazas_idojaras_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9015fa2f-723b-4bbe-9725-5629cffac540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad842ab-6779-4c5d-b568-89f20985557c","keywords":null,"link":"/elet/20200306_pilis_havazas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. március. 06. 10:51","title":"Visszatért a tél a Pilisbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban egy ilyen lépés nagyon komoly veszteség, és nem csak a szervező cég számára.\r

\r

","shortLead":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban...","id":"20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0ffe59-e389-4cc0-a1ad-8a14d3c78b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 10:03","title":"-150 milliárd forint: csak eddig ennyit jelent a technológiai cégeknek, hogy sorra lefújják eseményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153e3216-f8e2-4bea-bdb7-870fb0c4df01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken 37-en haltak meg Lombardiában, heten Emilia Romagnában, két-két ember Veneto és Piemonte tartományban, míg egy Lazióban.","shortLead":"Pénteken 37-en haltak meg Lombardiában, heten Emilia Romagnában, két-két ember Veneto és Piemonte tartományban, míg...","id":"20200306_Tegnap_ota_49el_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=153e3216-f8e2-4bea-bdb7-870fb0c4df01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b36fc31-e08a-4c43-b11e-4edd156dd133","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Tegnap_ota_49el_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 06. 20:09","title":"Tegnap óta 49-el nőtt a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","id":"20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e19fb4d-5f29-440c-bb6d-dda0cde2225f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","timestamp":"2020. március. 05. 07:10","title":"Folyton erőszakról és szexről álmodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","shortLead":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","id":"20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d8a21-4887-4522-b103-ec69533c2ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","timestamp":"2020. március. 05. 21:16","title":"Macron: Elkerülhetetlen az országos járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a magyaroknál? Mekkora bajt okoz, ha nem beszélnek magyarul? Milyen jövőképet akar az állam mutatni nekik? És egyáltalán: hányan vannak? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Magyar Közgazdasági Társaság.","shortLead":"Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a magyaroknál? Mekkora bajt okoz...","id":"20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f34f37-8a5a-49ea-9922-5062996e3d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt","timestamp":"2020. március. 05. 16:42","title":"A kormány támogatja, hogy dolgozzanak itt külföldiek, de sokan tartanak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","shortLead":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","id":"20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7815ef6b-36d2-468e-b7de-f8d1e5044e52","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 19:26","title":"Már 39-en karanténban, bevittek 15 japánt a Kálvin térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9208e215-3bf9-4cee-8f1a-7577ad5b1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a TCL eszközei közül egyik sem működik úgy, ahogy a rendes telefonok, így is több mint izgalmasnak tűnnek: az egyiket legyezőként lehet hajtogatni, a másik pedig egy kisebb motor segítségével adja ki a másodlagos kijelzőt.","shortLead":"Bár a TCL eszközei közül egyik sem működik úgy, ahogy a rendes telefonok, így is több mint izgalmasnak tűnnek...","id":"20200305_osszehajthato_telefon_tcl_koncepciokeszulek_hajtogathato_kijelzo_zsaner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9208e215-3bf9-4cee-8f1a-7577ad5b1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eceb42-20b0-4b33-b0dc-5116fe3e66bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_osszehajthato_telefon_tcl_koncepciokeszulek_hajtogathato_kijelzo_zsaner","timestamp":"2020. március. 05. 21:15","title":"Új világ jöhet az okostelefonoknál, ha ez a két mobil tényleg elkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]