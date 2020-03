Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb80dbb0-a701-4f70-8be1-5edf92867bb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok fiatal vesz részt az önkéntes katonaságban, van aki közösségre talált, másokat a családjuk küldi. Nemrég a miniszterelnök fia is szerződéses bakának állt.","shortLead":"Sok fiatal vesz részt az önkéntes katonaságban, van aki közösségre talált, másokat a családjuk küldi. Nemrég...","id":"202010__fideszes_katonafiak__kadetok__nosztalgiak__seregfelhajtok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb80dbb0-a701-4f70-8be1-5edf92867bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0589aea-8c69-45a9-a650-797a6acff1df","keywords":null,"link":"/360/202010__fideszes_katonafiak__kadetok__nosztalgiak__seregfelhajtok","timestamp":"2020. március. 05. 15:00","title":"Egyre népszerűbb a katonásdi a fideszes családokban, Orbán Gáspár is példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresztelések ellenére nem maradnak el a Kartel koncertjei. ","shortLead":"A híresztelések ellenére nem maradnak el a Kartel koncertjei. ","id":"20200305_Megszolalt_Ganxsta_Zolee_edesapja_halala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b34b32-ae8c-4ee4-881e-bed7146324cb","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Megszolalt_Ganxsta_Zolee_edesapja_halala_utan","timestamp":"2020. március. 05. 15:29","title":"Megszólalt édesapja halála után Ganxsta Zolee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","shortLead":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","id":"20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e21-d539-41f5-8776-b3f6fcdb636c","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","timestamp":"2020. március. 06. 12:35","title":"Koronavírus gyanúja miatt fertőtlenítették a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is a koronavírus miatt van.","shortLead":"Ez is a koronavírus miatt van.","id":"20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b9ab2-33f5-4888-8354-13c4b1fc5122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 05. 16:50","title":"Több ezer járatot törölt a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","id":"20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b84a76-2dbe-47d6-8b20-ec060a0a2c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","timestamp":"2020. március. 07. 09:03","title":"A „nincs nálam apró” többé nem kifogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött az olajtermelő ország valós ura, Mohamed bin Szalmán trónörökös állhat.","shortLead":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött...","id":"20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3786-acb8-418a-9b36-d73b5546d5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","timestamp":"2020. március. 07. 08:15","title":"A királyi család több tagját őrizetbe vették Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat, amelyek foglalkoztatják őket. Legelső meetingjük alkalmával egy divattanácsadó véleményét kérték ki. ","shortLead":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat...","id":"20200306_Osszefogtak_es_stilusszakertot_fogadtak_a_nogradi_polgarmester_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a1c79b-4467-46fc-8d78-10e1363d5724","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Osszefogtak_es_stilusszakertot_fogadtak_a_nogradi_polgarmester_nok","timestamp":"2020. március. 06. 10:18","title":"Összefogtak és stílusszakértőt fogadtak a nógrádi polgármesternők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]