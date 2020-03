Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360...","id":"20200310_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6431-c3e0-4316-8b47-6d6a2fac3077","keywords":null,"link":"/360/20200310_Radar360","timestamp":"2020. március. 10. 08:00","title":"Radar360: Egész Olaszország karantén, de a magyarok hazajöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","shortLead":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","id":"20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c677f98-9739-431d-96d9-4bc6bc9adb03","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 13:25","title":"Hétezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","shortLead":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","id":"20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e99a4b-ce86-472d-ac2b-1c422debc17f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","timestamp":"2020. március. 09. 18:13","title":"Ez baj: a tengeri teknősöket a műanyagok kinézete és szaga is vonzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos...","id":"20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f914cd65-7d24-4d25-b75c-71a261a2df1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 21:30","title":"Életbe lépett az országos látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","shortLead":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","id":"20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5efb5-a59b-428b-a183-6222f7f5230e","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","timestamp":"2020. március. 08. 14:40","title":"Szanyi Tibor: Tudatos az ISZOM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","id":"20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4d667-7acb-4e69-b4d7-5df69f619a30","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","timestamp":"2020. március. 08. 15:49","title":"Alig burkoltan bírálta Gyurcsányt a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","shortLead":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","id":"20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95edb8fc-1e3e-45ea-8066-178574699192","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","timestamp":"2020. március. 10. 10:40","title":"Betett a koronavírus a budapesti éttermeknek és a bulinegyednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]