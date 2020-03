Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális teherszállító járatot.","shortLead":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális...","id":"20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0313e7-b666-4d73-9080-cf96b2d73432","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 22:08","title":"Különleges repülőgép landolt ma Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez csak az élelmiszer összege.","shortLead":"Ez csak az élelmiszer összege.","id":"20200310_boltok_vasarlas_elelmiszer_koltekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f4852-466a-47fc-b972-ba535456a2b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_boltok_vasarlas_elelmiszer_koltekezes","timestamp":"2020. március. 10. 05:30","title":"2020 milliárd forintot hagytunk a boltokban tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927abf2e-6f28-47fc-a18c-1b73c13ea648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eBay úgy döntött, nem hagyja tovább, hogy bizonyos eladók a koronavíruson nyerészkedjenek, és inkább módosította a vonatkozó szerek és eszközök árusítására vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Az eBay úgy döntött, nem hagyja tovább, hogy bizonyos eladók a koronavíruson nyerészkedjenek, és inkább módosította...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_ebay_kereskedelem_arcmaszk_pormaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927abf2e-6f28-47fc-a18c-1b73c13ea648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe953c4-ace6-4c8f-ad75-8cabb3811b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_ebay_kereskedelem_arcmaszk_pormaszk","timestamp":"2020. március. 09. 15:03","title":"Elege lett a túlárazásból az eBaynek, letiltják a koronavíruson nyerészkedő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","shortLead":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","id":"20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0bfecf-0e7d-41a8-b107-d2b3283679f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","timestamp":"2020. március. 09. 11:05","title":"Jövőre megkezdődhet az új városközpont építése a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő AnTuTu alkalmazást. A benchmark app fejlesztői szerint ezzel csak az a gond, hogy mögöttünk nem is a Google által üldözött cég áll.","shortLead":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő...","id":"20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82d7d8-9282-481a-93d8-a823fdee3a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","timestamp":"2020. március. 09. 13:03","title":"Úgy összeakaszkodott a Google egy vállalattal, hogy az AnTuTu is bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy nap alatt újabb 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, a járvány kezdete óta ez volt a legnagyobb napi emelkedés. A fertőzöttek száma 273.","shortLead":"Egy nap alatt újabb 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, a járvány kezdete óta ez volt a legnagyobb...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_fertozes_nhs_onkentesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92723a28-d659-4d3f-aee5-884f9b0d0d62","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_fertozes_nhs_onkentesek","timestamp":"2020. március. 08. 21:16","title":"Koronavírus: törvényben védi meg az önkéntes segítőket az elbocsátástól a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f49ac0-336b-4f84-b9fb-71522718bc5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Rio című animációs filmből ismert kék színű papagájok fogságban született példányainak tucatjait telepítik vissza a brazíliai vadonba a következő években a faj újrahonosítását célzó nemzetközi megállapodás keretében.","shortLead":"A Rio című animációs filmből ismert kék színű papagájok fogságban született példányainak tucatjait telepítik vissza...","id":"20200308_kek_szinu_papagaj_spix_ara_brazilia_visszatelepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5f49ac0-336b-4f84-b9fb-71522718bc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfea5d2-e7bc-435f-9e88-a03d0b544620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_kek_szinu_papagaj_spix_ara_brazilia_visszatelepites","timestamp":"2020. március. 08. 16:03","title":"52 kék papagáj költözik Brazíliába, talán ez a faj utolsó esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"300 milliárd forinttal több az EU-pénzekhez kapcsolódó kiadás, mint tavaly, és 220 milliárd forinttal kevesebb az uniós bevétel, így aztán az egy évvel korábbinál jóval nagyobb a január-februári hiány.","shortLead":"300 milliárd forinttal több az EU-pénzekhez kapcsolódó kiadás, mint tavaly, és 220 milliárd forinttal kevesebb az uniós...","id":"20200309_254_milliard_forint_hianyzik_iden_eddig_az_allamhaztartasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2b1c7a-d58c-42a9-b772-5d98ebfb7399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_254_milliard_forint_hianyzik_iden_eddig_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. március. 09. 12:47","title":"254 milliárd forint hiányzik idén eddig az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]