[{"available":true,"c_guid":"f0da9511-f34b-435a-84f6-9811942389df","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A Vígszínház igazgatója, Eszenyi Enikő körül kibontakozó botránnyal kapcsolatban egyre több volt társulati tag lép a nyilvánosság elé. Verbális erőszakról, megalázó szituációkról számolnak be. Lapunknak a színházból 2015-ben távozott Mészáros Máté színész mondta el, miért épp most borítják az asztalt kollégáival. ","shortLead":"A Vígszínház igazgatója, Eszenyi Enikő körül kibontakozó botránnyal kapcsolatban egyre több volt társulati tag lép...","id":"20200310_Meszaros_Mate_Eszenyi_stilusarol_nem_gonoszsagbol_csinalja_hanem_merhetetlen_figyelmetlensegbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0da9511-f34b-435a-84f6-9811942389df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60411669-3820-4049-8f24-fa72784afdb7","keywords":null,"link":"/360/20200310_Meszaros_Mate_Eszenyi_stilusarol_nem_gonoszsagbol_csinalja_hanem_merhetetlen_figyelmetlensegbol","timestamp":"2020. március. 10. 20:00","title":"Mészáros Máté Eszenyi Enikőről: „Nem gonoszságból csinálja, hanem mérhetetlen figyelmetlenségből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","id":"20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f966fa-1e8c-4039-ae64-918ade06e362","keywords":null,"link":"/sport/20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","timestamp":"2020. március. 10. 17:54","title":"Egyelőre nincs szó a foci-Eb elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","shortLead":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","id":"20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bedb60-073a-4e7a-81b2-83d98d1cdb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","timestamp":"2020. március. 11. 17:07","title":"Gomperz: Parancsra tettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be az új eszközeit – többek között az iPhone SE második generációs változatát is.","shortLead":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be...","id":"20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d965d9-db99-4dd3-81b7-1ea321b3122f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 15:03","title":"Elmaradhat az iPhone 9 bemutatója, de azért jöhet az olcsó telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

","shortLead":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

","id":"20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eace84-173d-4acf-9e65-b1af15c8cb58","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 10. 09:32","title":"A Pearl Jam elhalasztja a turnéját a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]