[{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","shortLead":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","id":"20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb18ed8-b1d0-4634-b8e7-e9bbae060c06","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 11. 07:20","title":"Tizenháromra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás, ha halasztani kellene.","shortLead":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás...","id":"20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b8196-25b1-45ab-92c2-606adf6169ed","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. március. 11. 06:05","title":"Már 1-2 éves halasztásról beszélnek az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt csak néhány szolgáltatás indult, amely kihasználja a nyílt bankolás kínálta lehetőségeket. Igaz, csak elvi lehetőségekről van szó, mert a gyakorlatban a nyílt bankolás nem működik.","shortLead":"Fél év alatt csak néhány szolgáltatás indult, amely kihasználja a nyílt bankolás kínálta lehetőségeket. Igaz, csak elvi...","id":"20200309_Kanaant_igertek_a_bankok_ugyfeleinek_de_csak_egyket_virag_nyilt_a_sivatagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b6457-b1a3-4c71-a4b1-9269167a2c80","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Kanaant_igertek_a_bankok_ugyfeleinek_de_csak_egyket_virag_nyilt_a_sivatagban","timestamp":"2020. március. 09. 14:09","title":"Kánaánt ígértek a bankok ügyfeleinek, de csak egy-két virág nyílt a sivatagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

