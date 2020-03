Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Míg sokan kiadásként tekintenek a körforgásos gazdaságra való átállásra, a nemzetközi tapasztalatok alapján növekszik a cég profitja egy ilyen projekttel.","shortLead":"Míg sokan kiadásként tekintenek a körforgásos gazdaságra való átállásra, a nemzetközi tapasztalatok alapján növekszik...","id":"20200310_fenntarthatosag_szelektiv_hulladekgyujtes_bcsdh_korforgasos_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d966bdd-a742-4523-8ad8-b6f569684450","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_fenntarthatosag_szelektiv_hulladekgyujtes_bcsdh_korforgasos_gazdasag","timestamp":"2020. március. 10. 07:00","title":"A legtöbb cég azt hiszi, a szelektív hulladékgyűjtés elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f425b8b5-4a3e-466d-94a3-654fdb887761","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél kés van, a kormány most rájuk akar lecsapni, megerősítve a rendőrséget. A megelőzésben a civil, köztük az egyetemi szerveződések is sokat tehetnek – és tesznek is.","shortLead":"A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél...","id":"20200310_Szeretettel_NagyBritanniabol_Irj_egy_SMSt_ha_hazaertel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f425b8b5-4a3e-466d-94a3-654fdb887761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18811b1f-1437-4eba-b167-7eb833397b82","keywords":null,"link":"/360/20200310_Szeretettel_NagyBritanniabol_Irj_egy_SMSt_ha_hazaertel","timestamp":"2020. március. 10. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Írj egy SMS-t, ha épségben hazaértél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is tökéletesebb teljesítményt nyújtsanak. Ugyanis tökéletes teljesítmény nem létezik. Ők mégis egész életükben ezt keresik. \r

","shortLead":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is...","id":"remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a774b7c0-5da6-41b8-8d20-c2ac448928f4","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","timestamp":"2020. március. 09. 07:30","title":"Tökéletesség: áldás vagy átok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"5308de47-d928-4a60-9977-a47025362251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt az operatív törzs utasítása alapján lehet felhasználni.","shortLead":"A pénzt az operatív törzs utasítása alapján lehet felhasználni.","id":"20200309_koronavirus_kormany_operativ_torzs_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5308de47-d928-4a60-9977-a47025362251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b89663-0cdd-4a0a-bb40-c3172943c330","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_kormany_operativ_torzs_tamogatas","timestamp":"2020. március. 09. 20:42","title":"8 milliárd forintot ad a kormány a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem szállhatnak le Ferihegyen az észak-olasz gépek a koronavírus miatt, Olaszországban 100-nál több halott egy nap alatt, Karácsony és Jakab is Gyurcsányról beszélt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem szállhatnak le Ferihegyen az észak-olasz gépek a koronavírus miatt, Olaszországban 100-nál több halott egy nap...","id":"20200309_Radar360_Orszagos_latogatasi_tilalmat_vezettek_be_bontjak_a_gorog_keritest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5609aa3-8f3f-4c2f-846f-0bb8c848037c","keywords":null,"link":"/360/20200309_Radar360_Orszagos_latogatasi_tilalmat_vezettek_be_bontjak_a_gorog_keritest","timestamp":"2020. március. 09. 08:00","title":"Radar360: Országos látogatási tilalmat vezettek be, bontják a görög kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő AnTuTu alkalmazást. A benchmark app fejlesztői szerint ezzel csak az a gond, hogy mögöttünk nem is a Google által üldözött cég áll.","shortLead":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő...","id":"20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82d7d8-9282-481a-93d8-a823fdee3a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","timestamp":"2020. március. 09. 13:03","title":"Úgy összeakaszkodott a Google egy vállalattal, hogy az AnTuTu is bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","shortLead":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","id":"20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0bfecf-0e7d-41a8-b107-d2b3283679f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","timestamp":"2020. március. 09. 11:05","title":"Jövőre megkezdődhet az új városközpont építése a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates alapítványa fejlesztette ki.","shortLead":"Bill Gates alapítványa fejlesztette ki.","id":"20200309_Mar_van_olyan_koronavirusteszt_amelyet_otthonrol_lehet_megcsinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e097bfd-cfc4-4d26-a16c-0d4947d075b1","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Mar_van_olyan_koronavirusteszt_amelyet_otthonrol_lehet_megcsinalni","timestamp":"2020. március. 09. 11:56","title":"Seattle-ben olyan koronavírus-tesztet készítenek, amelyet otthonról lehet megrendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]