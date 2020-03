Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb misézés.","shortLead":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb...","id":"20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d4366-2ed5-4060-a1f7-c67c52eae2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","timestamp":"2020. március. 11. 16:59","title":"Semjén: A nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"Ungár Péter","category":"itthon","description":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","shortLead":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","id":"20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cb9fe-c91f-4ca4-bd9c-f208fc3e6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","timestamp":"2020. március. 11. 12:50","title":"Ungár Péter: Gyurcsány igenis bírálható, és van is miért bírálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb kiderül.","shortLead":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb...","id":"20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9011c-22cc-4762-bccd-a11c3ce2ba5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","timestamp":"2020. március. 10. 08:10","title":"Tóta W: Szép új világ, alsó légúti tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentett be szerda délután.","shortLead":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére, amit Gulyás Gergely...","id":"20200311_Video_igy_jelentette_be_a_rendkivuli_jogrendet_Gulyas_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ce2d7-a89a-4b73-b891-e21edace1592","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Video_igy_jelentette_be_a_rendkivuli_jogrendet_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. március. 11. 15:59","title":"Videó: így jelentette be a rendkívüli jogrendet Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","shortLead":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","id":"20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57479b82-842b-4412-b01f-d0347fc54eec","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","timestamp":"2020. március. 10. 14:35","title":"Több ezer arcmaszkot loptak el a rákos betegek elől Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház néhány korábbi alkalmazottja nemrég nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írtak, hogy Eszenyi Enikő vezetői kommunikációja nagyban hozzájárult a szerződésbontásukhoz. Megkerestük a nyílt levelet aláíró Hevér Gábort, Molnár Áront és Mészáros Mátét is: a színészek megalázottságról, takarásban síró kollégákról és súlyos szakmaiatlanságról számoltak be. Elmondták azt is, mit várnak a mostani kiállástól. ","shortLead":"A Vígszínház néhány korábbi alkalmazottja nemrég nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írtak, hogy Eszenyi Enikő...","id":"20200311_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_nyilatkozat_Hever_Gabor_Molnar_Aron_Meszaros_Mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68af2e1-ed1c-45e3-9e9a-155773f1f236","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_nyilatkozat_Hever_Gabor_Molnar_Aron_Meszaros_Mate","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"„Nem Eszenyi Enikő ellen vagyunk, hanem a színházban dolgozókért” – megszólaltak a Víg korábbi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]