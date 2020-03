Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","shortLead":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","id":"20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c4dd5-286c-4404-b229-d0186f3de6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","timestamp":"2020. március. 11. 11:03","title":"Egyre több a műhold, látunk-e majd valamit, ha felnézünk a csillagos égre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","shortLead":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","id":"20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8f584-967e-4198-be98-256fd3de7038","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","timestamp":"2020. március. 11. 21:05","title":"Amerikai előválasztás: Joe Biden nagyon közel az elnökjelöltséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","id":"20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f966fa-1e8c-4039-ae64-918ade06e362","keywords":null,"link":"/sport/20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","timestamp":"2020. március. 10. 17:54","title":"Egyelőre nincs szó a foci-Eb elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó csak az első öt percben lehet bent a tárgyalóteremben, utána kivetítőn követhetik az eseményeket. A koronavírus miatt a sajtó... Pedig az előbbiekben sokkal jobban terjed a vírus. Tulajdonképpen nem is kellene kinyitni az iskolákat. Vélemény.

\r

","shortLead":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos...","id":"20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaad354-0dc5-4c89-896c-954ca6c7d9c5","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","timestamp":"2020. március. 10. 12:55","title":"Gyarmathy Éva: Karanténba az oktatással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","shortLead":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","id":"20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332b29c-a506-4c38-bafa-9f924407e205","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","timestamp":"2020. március. 10. 10:59","title":"Felfüggesztette az összes olaszországi és izraeli járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","shortLead":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","id":"20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6f968-0995-48b5-b1d1-8a05cdab53ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","timestamp":"2020. március. 11. 16:21","title":"400 lovas lehet a zöld rendszámos izom Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]