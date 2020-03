Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.","shortLead":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal...","id":"20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1794810-4402-4225-869b-c4bb5d3ecf25","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","timestamp":"2020. március. 11. 05:15","title":"Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve a tömegrendezvények mellőzésével lehet lassítani a járványt.","shortLead":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve...","id":"20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae76a5-b731-4fc5-879a-d98ed13471b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 10:24","title":"Német egészségügyi miniszter: A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kéthetes karantén vár a dolgozókra a koronavírus miatt.","shortLead":"Kéthetes karantén vár a dolgozókra a koronavírus miatt.","id":"20200312_Mar_17_egeszsegugyi_dolgozo_van_karantenban_a_Delpesti_Centrumkorhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001b01fd-77b0-4898-8825-58549ecbedd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Mar_17_egeszsegugyi_dolgozo_van_karantenban_a_Delpesti_Centrumkorhazban","timestamp":"2020. március. 12. 09:00","title":"Már 17 egészségügyi dolgozó van karanténban a Dél-pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények miatti pánikot növelte a világon. Mindkettő kezeléséhez az eszközök a kormányoknál vannak, amelyektől eddig szokatlan beavatkozásra van szükség.\r

\r

","shortLead":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények...","id":"20200311_Kockazatos_mellekhatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989ebab2-e2d2-40d8-ac2b-115b9e5c2d1a","keywords":null,"link":"/360/20200311_Kockazatos_mellekhatasok","timestamp":"2020. március. 11. 15:00","title":"Most kellenek igazán az unortodox megoldások, hogy megfékezzük a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","shortLead":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","id":"20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97acfc20-8648-4666-b9bf-8b41ecc2398b","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","timestamp":"2020. március. 11. 10:46","title":"Vuhanban több cég is újraindítja a termelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","shortLead":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","id":"20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fbd60-0e73-4535-96f4-f704e0a965b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","timestamp":"2020. március. 11. 14:56","title":"Merkel: Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","shortLead":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","id":"20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8f584-967e-4198-be98-256fd3de7038","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","timestamp":"2020. március. 11. 21:05","title":"Amerikai előválasztás: Joe Biden nagyon közel az elnökjelöltséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt hatásáról. A 7 éven át vizsgálódó tudósok szerint nincs miért aggódni.","shortLead":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt...","id":"20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c2e2e-f34c-4ecd-9ce0-8770d70f73fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","timestamp":"2020. március. 12. 15:03","title":"Hét éven át vizsgálódtak, az eredmény megnyugtató: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]