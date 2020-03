Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

250 milliárd forintnál is többet költöttek a magyarok tavaly sportfogadásra
A horvát–magyar Eb-selejtezőre fogadtak 2019-ben a legtöbben.

Már 1-2 éves halasztásról beszélnek az olimpia szervezői
A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás, ha halasztani kellene.

Rekorderek a legtovább uralkodó királytól az első női államfőig
A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú ideig, vagy változások és konfliktusok sújtotta nehéz időkben vezették országukat. Íme néhány rekorder.

Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben
Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.

Aggódnak az orvosok, le kell mondani az iskolai programokat – a koronavírusról percről percre
A Debrecenben élő brit férfival kapcsolatba került nő a tizenharmadik igazolt koronavírus-fertőzött Magyarországon. Az operatív törzs vészhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak. Csehországban bezárták az iskolákat. Folyamatosan frissülő tudósításunkban minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.

Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon
Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.

Annyi újdonság kerül az idei Apple Watchba, hogy csak lesünk
Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között a szülőknek kedvező funkciók is szóba jöttek.

Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra
A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje. Íme néhány rekorder.","shortLead":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú...","id":"20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7744d-1046-4e1a-b0d5-f8b3c7566e55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","timestamp":"2020. március. 11. 19:15","title":"Rekorderek a legtovább uralkodó királytól az első női államfőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.","shortLead":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai...","id":"20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f000e2a4-d4bf-46a4-afbd-0768e323ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","timestamp":"2020. március. 12. 07:03","title":"Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecenben élő brit férfival kapcsolatba került nő a tizenharmadik igazolt koronavírus-fertőzött Magyarországon. Az operatív törzs vészhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak. Csehországban bezárták az iskolákat. Folyamatosan frissülő tudósításunkban minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.","shortLead":"A Debrecenben élő brit férfival kapcsolatba került nő a tizenharmadik igazolt koronavírus-fertőzött Magyarországon...","id":"20200311_koronavirus_jarvany_percror_percre_marcius11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa1778-866c-4403-bff3-c4936501fb6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_jarvany_percror_percre_marcius11","timestamp":"2020. március. 11. 07:59","title":"Aggódnak az orvosok, le kell mondani az iskolai programokat – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.","shortLead":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal...","id":"20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1794810-4402-4225-869b-c4bb5d3ecf25","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","timestamp":"2020. március. 11. 05:15","title":"Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között a szülőknek kedvező funkciók is szóba jöttek.","shortLead":"Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között...","id":"20200312_apple_watch_series_6_ujdonsagai_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae11e73-04d5-428a-bb7d-6cdd19706e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_apple_watch_series_6_ujdonsagai_uj_funkciok","timestamp":"2020. március. 12. 14:03","title":"Annyi újdonság kerül az idei Apple Watchba, hogy csak lesünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]