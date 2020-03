Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy magyar már karanténban, péntekig kell kiköltözni a kollégiumokból. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Négy magyar már karanténban, péntekig kell kiköltözni a kollégiumokból. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200312_Radar360_Oriasi_visszaeses_a_tozsden_a_Suzukinal_zavartalan_a_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4686a2f3-951e-4f37-b0ed-32cf81b2acef","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Oriasi_visszaeses_a_tozsden_a_Suzukinal_zavartalan_a_termeles","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Radar360: Óriási visszaesés a tőzsdén, a Suzukinál zavartalan a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz hasonlítható.","shortLead":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz...","id":"20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0c094-7551-4ac2-8385-1fb20b0bfa97","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. március. 13. 05:28","title":"Disneyland is bezárt a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem felel meg a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont a magyar törvényi előírásoknak.","shortLead":"Nem felel meg a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont a magyar törvényi előírásoknak.","id":"20200311_Veszelyben_van_a_Cambridge_Assessment_nyelvvizsgak_magyar_akkreditacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db1019-c0e9-4d81-937a-02d09de1b3f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Veszelyben_van_a_Cambridge_Assessment_nyelvvizsgak_magyar_akkreditacioja","timestamp":"2020. március. 11. 11:06","title":"Veszélyben van a Cambridge nyelvvizsgák magyar akkreditációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","shortLead":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","id":"20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9bea-6495-427c-827d-738448650c91","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 19:14","title":"Lackfi János versbe szedte a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kéthetes karantén vár a dolgozókra a koronavírus miatt.","shortLead":"Kéthetes karantén vár a dolgozókra a koronavírus miatt.","id":"20200312_Mar_17_egeszsegugyi_dolgozo_van_karantenban_a_Delpesti_Centrumkorhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001b01fd-77b0-4898-8825-58549ecbedd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Mar_17_egeszsegugyi_dolgozo_van_karantenban_a_Delpesti_Centrumkorhazban","timestamp":"2020. március. 12. 09:00","title":"Már 17 egészségügyi dolgozó van karanténban a Dél-pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75ed2-2ec6-4515-a388-8ce907ceabab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen lehet, hogy március közepe helyett csak májusban vagy júniusban veszi kezdetét a 2020-as világbajnokság.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy március közepe helyett csak májusban vagy júniusban veszi kezdetét a 2020-as világbajnokság.","id":"20200313_az_ausztraliai_botrany_utan_meg_hosszu_honapokat_keshet_az_idei_f1_szezon_kezdete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d75ed2-2ec6-4515-a388-8ce907ceabab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8180267b-99d9-4afb-a05d-24a2de906b75","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_az_ausztraliai_botrany_utan_meg_hosszu_honapokat_keshet_az_idei_f1_szezon_kezdete","timestamp":"2020. március. 13. 08:21","title":"Az ausztráliai botrány után még hosszú hónapokat késhet az idei F1-szezon kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést jelent.","shortLead":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést...","id":"20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aacf97c-ae35-4386-a06d-2ce35af3c98d","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","timestamp":"2020. március. 11. 11:11","title":"Koronavírus: hatvannégy fertőzött van már Csehországban, bezárták az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen fogyasztóvédelmi eljárás indult.","shortLead":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen...","id":"20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d514f2-27a4-4d7b-9191-31a802882793","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","timestamp":"2020. március. 11. 16:52","title":"Lecsaptak a koronavírus elleni autófertőtlenítő hirdetőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]