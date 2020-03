Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","shortLead":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","id":"20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f9cfc-1f66-4689-9bed-ed8ba9edb613","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","timestamp":"2020. március. 13. 09:17","title":"Megállt a kocsisor, az autós úgy gondolta, ideje kidobni a szemetet az ablakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","shortLead":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","id":"20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d4d1d-3744-4c06-8a4e-3eba8dbb7903","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 14. 18:57","title":"Koronavírus: olvasónk ellenőrzés nélkül átjutott Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek. 