[{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. kedd óta tudja, hogy elkapta a vírust. Azt mondja, a legfurcsább, hogy teljesen jól érzi magát.","shortLead":"D. kedd óta tudja, hogy elkapta a vírust. Azt mondja, a legfurcsább, hogy teljesen jól érzi magát.","id":"20200312_felszolgalo_tirol_magyar_beteg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4665b0e9-dd0d-483e-aa0d-5fb49468cab2","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_felszolgalo_tirol_magyar_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 15:45","title":"Magyar felszolgálót betegített meg a koronavírus Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem szerint egy hulladékmegsemmisítő melletti raktárban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Katasztrófavédelem szerint egy hulladékmegsemmisítő melletti raktárban csaptak fel a lángok.","id":"20200312_mol_tiszaujvaros_telephely_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248457f-054f-46a4-90c4-df1a4dbe6cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_mol_tiszaujvaros_telephely_tuz","timestamp":"2020. március. 12. 20:22","title":"Hatalmas tűz van a tiszaújvárosi vegyikombinát közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","shortLead":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","id":"20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359cd1f7-e6e7-4ed9-a617-b56163e3bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","timestamp":"2020. március. 11. 09:21","title":"Koronavírus elleni autófertőtlenítést hirdetnek Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 87 éves riporter sporthasonlattal magyarázta el a döntését.\r

\r

","shortLead":"A 87 éves riporter sporthasonlattal magyarázta el a döntését.\r

\r

","id":"20200312_Negyedszerre_nem_akar_nosulni_Vitray_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7e1cf1-7757-4822-a058-2fdccb130b49","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Negyedszerre_nem_akar_nosulni_Vitray_Tamas","timestamp":"2020. március. 12. 09:16","title":"Negyedszerre már nem akar nősülni Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és a határfolyónak újra meg újra – tapasztalta az Edirne és az Évrosz folyó környékén, valamint a katonák által körülzárt senki földjén a HVG helyszíni tudósítója.","shortLead":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és...","id":"20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6bf1e-1140-4196-81ba-c7f6ebec3a56","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. március. 11. 13:35","title":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a török–görög határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","shortLead":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","id":"20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3ea-0356-4db4-ad95-19433225b480","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","timestamp":"2020. március. 12. 17:35","title":"Görögországban fertőtlenítésre használják a lefoglalt alkoholkészleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]