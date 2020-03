Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de6af56-5478-459a-a49a-a6cccd65ecab","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi tanítványai kiszorulnak a tornateremből, mert az önkormányzattól nem kapják meg a folytatás lehetőségét. Közben Zolika világbajnoki meccsre készül. Gettó Balboa, negyedik rész. ","shortLead":"Misi bácsi tanítványai kiszorulnak a tornateremből, mert az önkormányzattól nem kapják meg a folytatás lehetőségét...","id":"20200314_Doku360_Getto_Balboa_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de6af56-5478-459a-a49a-a6cccd65ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a39b98e-ede7-4953-914e-a480a102fb78","keywords":null,"link":"/360/20200314_Doku360_Getto_Balboa_negyedik_resz","timestamp":"2020. március. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ha nincs hely, edzünk az utcán, csak lássák, hogy együtt vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","shortLead":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","id":"20200315_Ader_marcius_15_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e82438-3046-440d-b92c-0cbf69ad03a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ader_marcius_15_unnep","timestamp":"2020. március. 15. 10:47","title":"Áder: Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk, hogy elmarad a közös ünneplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Végigvettük, amit az eddigi betegekről tudni lehet.","shortLead":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Végigvettük, amit az eddigi betegekről tudni lehet.","id":"20200314_25_koronavirus_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614f724-5df2-4be4-a036-8e775e4f6461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_25_koronavirus_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 14. 09:08","title":"Immár 25 koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel nemzeti utazási tilalom miatt földre kényszerül a Wizzair valamennyi lengyelországi járata - jelentette be a légitársaság.","shortLead":"A lengyel nemzeti utazási tilalom miatt földre kényszerül a Wizzair valamennyi lengyelországi járata - jelentette be...","id":"20200314_Foldre_kenyszerultek_a_Wizzar_lengyelorszagi_jaratai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81898ca-3bbd-4172-a4be-ebe4d2791e8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Foldre_kenyszerultek_a_Wizzar_lengyelorszagi_jaratai","timestamp":"2020. március. 14. 10:09","title":"Földre kényszerültek a Wizz Air lengyelországi járatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","shortLead":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","id":"20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66907298-62b4-4240-b016-05b3fed6c46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","timestamp":"2020. március. 13. 20:43","title":"Hétfőig ürítik ki az egyetemi kollégiumokat, néhol kérdéses, hogyan oldják meg a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","shortLead":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","id":"20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86126731-a7fc-4f17-bd1a-db3546e4aac2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","timestamp":"2020. március. 14. 21:30","title":"A Tiszába hajtott egy autós Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1323054-5683-479b-a2ee-07bc0c0d1ca8","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az SZKP utolsó főtitkára mindent meg akart reformálni, hogy megmentse a nyolcvanas években a csőd szélére sodródott Szovjetuniót. De a gyorsítás, a nyíltság és az átépítés sem sikerült Mihail Gorbacsovnak, aki aztán 1991 végén távozott is a hatalomból. ","shortLead":"Az SZKP utolsó főtitkára mindent meg akart reformálni, hogy megmentse a nyolcvanas években a csőd szélére sodródott...","id":"202011_lehetetlen_kuldetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1323054-5683-479b-a2ee-07bc0c0d1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb2dab-f4da-4a9f-a242-50a6216ad0b0","keywords":null,"link":"/360/202011_lehetetlen_kuldetes","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Gorbacsov lemondott a kommunizmusról is, de a Szovjetunió menthetetlen volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]