[{"available":true,"c_guid":"0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája. Közben muszlimok milliói veszíthetik el állampolgárságukat.","shortLead":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája...","id":"202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6ec80-9270-4940-975b-feb3a6bbf34e","keywords":null,"link":"/360/202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","timestamp":"2020. március. 14. 14:00","title":"Büntetlenül üldözik a muszlimokat a világ legnagyobb demokráciájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem derült ki, hogy koronavírusosak, pedig elkapták a betegséget.","shortLead":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem...","id":"20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c19b70-84a3-4ba7-85c7-3e24ff64c994","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","timestamp":"2020. március. 15. 09:37","title":"Tüdőgyulladásban halt meg a Szent Imre kórházban egy koronavírusos beteg anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","shortLead":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","id":"20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd8d958-71e1-41d6-b9ea-8d29a4526099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","timestamp":"2020. március. 13. 20:45","title":"Egymilliárd eurós segélycsomagot állított össze a kelet-európai cégeknek az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","shortLead":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","id":"20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b007be4-c9f4-47af-8897-ccd505de05e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","timestamp":"2020. március. 14. 06:41","title":"Oxigénmaszk is van ebben az 5 millió forint alatti bálna Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült, hogy koronavírus-fertőzése van. Egy embert a Szent László Kórház karanténjába helyeztek, többeket otthoni karanténra kértek. ","shortLead":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült...","id":"20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad6d8f6-917b-476d-b269-7d98ca99bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"Kórházi karanténba került a Szent János Kórház egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","shortLead":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","id":"20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507951ac-a7e2-4281-888c-35d244bf4369","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 13. 18:26","title":"Olaszországban 250 vírusfertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek tünetmentes. ","shortLead":"A gyerek tünetmentes. ","id":"20200313_Korhazi_karantenba_kerult_a_koronavirusos_anya_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c2e1a-2f68-49e3-80cd-1870390b3c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Korhazi_karantenba_kerult_a_koronavirusos_anya_gyereke","timestamp":"2020. március. 13. 14:27","title":"Kórházi karanténba került a koronavírusos anya gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]