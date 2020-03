Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","shortLead":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","id":"20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe454267-fb06-4875-bad7-ea8a1ba68b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","timestamp":"2020. március. 14. 17:03","title":"Koronavírus: alig van forgalom a magyar autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült tehermentesíteni az egészségügyet. A The Washington Post négy szimulációt is készített, melyeket látva jól látszik, mivel is lehetne a legtöbbet tenni a terjedés lassítása érdekében.","shortLead":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült...","id":"20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb9796d-082e-40b2-a6c7-6042b8eabb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","timestamp":"2020. március. 15. 20:03","title":"Hogyan terjed a koronavírus? Mivel lehetne megállítani egy járványt? Négy szimuláció ad választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c","c_author":"Kabai Fanni - Szikszai Anna","category":"kkv","description":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","shortLead":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","id":"20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0106ea-8017-40ed-b695-432cd9dfd026","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","timestamp":"2020. március. 14. 22:42","title":"Koronavírus: mi a helyzet a fitnessközpontokan és az uszodákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Tamás Ervin","category":"velemeny","description":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében kell némi merészség ahhoz, hogy ennek bejelentését az a kormányfő vállalja magára, aki tudományos tankjával, Palkovics Lászlóval akkora bozóttüzet okozott a szektorban, hogy máig sem győzik oltani. \r

","shortLead":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében...","id":"20200314_Tamas_Ervin_A_jarvany_leket_vag_az_orbani_tortenetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c69bda-66d7-43d0-9ed6-be789046f059","keywords":null,"link":"/velemeny/20200314_Tamas_Ervin_A_jarvany_leket_vag_az_orbani_tortenetbe","timestamp":"2020. március. 14. 19:50","title":"Tamás Ervin: A járvány léket vág az orbáni történetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","shortLead":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","id":"20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e53d65f-12b4-40da-8021-0c71df902e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","timestamp":"2020. március. 15. 21:41","title":"Szerbiában szükségállapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Mindenki jól van.","shortLead":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Mindenki jól van.","id":"20200315_Virusfertozott_vendeg_jart_egy_visegradi_etteremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dce0a0-3db4-43b9-9a76-bf5685d2d118","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Virusfertozott_vendeg_jart_egy_visegradi_etteremben","timestamp":"2020. március. 15. 20:58","title":"Vírusfertőzött vendég járt egy visegrádi étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap délelőtt már 231-re emelkedett az új koronavírusos fertőzöttek száma az országban. ","shortLead":"Vasárnap délelőtt már 231-re emelkedett az új koronavírusos fertőzöttek száma az országban. ","id":"20200315_Orszagos_vesztegzar_bevezeteset_merlegeli_a_cseh_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739d4f-f960-4bd4-9b1f-3f6b11a77b18","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Orszagos_vesztegzar_bevezeteset_merlegeli_a_cseh_kormany","timestamp":"2020. március. 15. 13:07","title":"Országos vesztegzárat vezethet be a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52541158-12b5-47b7-8435-7dd243d88d21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"140 pihenőhely van a sztrádahálózat mentén Magyarországon.","shortLead":"140 pihenőhely van a sztrádahálózat mentén Magyarországon.","id":"20200316_Negyorankent_fertotlenitik_a_fogalmasabb_autopalya_pihenokben_a_WCket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52541158-12b5-47b7-8435-7dd243d88d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91387bd-543e-40c1-a201-ba225823db84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Negyorankent_fertotlenitik_a_fogalmasabb_autopalya_pihenokben_a_WCket","timestamp":"2020. március. 16. 11:55","title":"Négyóránként fertőtlenítik a forgalmasabb autópálya-pihenőkben a WC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]