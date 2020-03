Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","id":"20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136f4c6-2dcf-42c6-91e2-cca4134549cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","timestamp":"2020. március. 16. 11:04","title":"Így harcolnak a járvány ellen a világ vezető jegybankjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Luxemburgban már nem kell fizetni a buszozásért, villamosozásért, Észtország lehet a második ország, amelyikben így lesz. Kérdéses, hogy mennyire lehet így leszoktatni a polgárokat az autózásról.","shortLead":"Luxemburgban már nem kell fizetni a buszozásért, villamosozásért, Észtország lehet a második ország, amelyikben...","id":"202011__ingyenes_tomegkozlekedes__auto_helyett__koltseg_haszon__ellenor_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5cd0eb-c7aa-47e2-b08e-b51e5a6e6322","keywords":null,"link":"/360/202011__ingyenes_tomegkozlekedes__auto_helyett__koltseg_haszon__ellenor_nelkul","timestamp":"2020. március. 16. 15:00","title":"Egyre több helyen ingyenes a tömegközlekedés – de működhet ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja a határait, csak magyarok léphetnek be, éjféltől betiltják a rendezvényeket, a szórakozóhelyek, mozik zárva lesznek, az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák kivételével minden üzlet, étterem és kávézó bezár háromkor. \r

","shortLead":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja...","id":"20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b502b15-d69d-454b-82e8-6778d1b22b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","timestamp":"2020. március. 16. 11:19","title":"Orbán Viktor: Lezárják Magyarország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54299aa-f6d9-433d-80df-df666d9f5796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közeljövőben érkező újdonság a várakozások szerint mintegy 300 kilométeres hatótávval rendelkezik.","shortLead":"A közeljövőben érkező újdonság a várakozások szerint mintegy 300 kilométeres hatótávval rendelkezik.","id":"20200316_villanyautot_mindenkinek_kicsi_es_olcso_elektromos_jargany_a_vwtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54299aa-f6d9-433d-80df-df666d9f5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cabda31-d344-4d1c-9836-6b76ed6d1a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_villanyautot_mindenkinek_kicsi_es_olcso_elektromos_jargany_a_vwtol","timestamp":"2020. március. 16. 15:21","title":"Villanyautót mindenkinek: kicsi és olcsó elektromos járgány a VW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75907eef-e195-405c-b1a1-fdf8a4c118fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak egy feltétellel lehet majd olyan effekteket készíteni az Instagramra, amelyek kapcsolódnak a koronavírus-járványhoz.","shortLead":"A jövőben csak egy feltétellel lehet majd olyan effekteket készíteni az Instagramra, amelyek kapcsolódnak...","id":"20200316_instagram_maszkos_effektek_koronavirus_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75907eef-e195-405c-b1a1-fdf8a4c118fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17590558-1999-4541-8b89-5746ee473c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_instagram_maszkos_effektek_koronavirus_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. március. 16. 11:38","title":"A koronavírus miatt töröl effekteket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","id":"20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bbdfe2-62bd-427a-a3cc-476935b0b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 16. 12:49","title":"Ingyenes céginformációs hozzáférést biztosít a Cégjelző a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. ","shortLead":"A legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. ","id":"20200316_Ausztriaban_meghaladta_az_ezret_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77516e7f-7046-4fba-bbff-45752de1bb22","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Ausztriaban_meghaladta_az_ezret_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 19:59","title":"Ausztriában meghaladta az ezret a diagnosztizált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a 24.hu-nak elmondta, őrületes volt átélni, hogy a feleségét ide-oda szállítják. ","shortLead":"A férfi a 24.hu-nak elmondta, őrületes volt átélni, hogy a feleségét ide-oda szállítják. ","id":"20200316_Toldy_gimnazium_koronavirus_gimnazista_edesapa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123fbb5f-8a59-44ea-a6ac-6b88f27769a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Toldy_gimnazium_koronavirus_gimnazista_edesapa","timestamp":"2020. március. 16. 19:13","title":"A toldys diák édesapja nem érti, miért nem tesztelték hamarabb a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]