Új szakaszba lépett a védekezés – kezdte a sajtótájékoztatót Lakatos Tibor. A legfontosabb, hogy a vendéglátóüzletekben 15 óra után már csak foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ha valaki megrendeli az ételt, akkor viszont az átvétel idejére ott lehet.

Sportrendezvényeket csak nézők nélkül lehet megtartani, tilos a rendezvény a zenés-táncos szórakozóhelyeken, mozik, kulturális intézmények, közösségi terek látogatása szintén. Boltok közül is csak az lehet nyitva, mely erre külön engedélyt kapott: például élelmiszerüzletek, gyógyszertárak. A korlátozásokat megszegők ötezertől 500 ezer forintig büntethetők, velük szemben rendőrségi eljárást is lehet indítani.

Külföldiek számára éjfél óta tilos a belépés a magyar határon. A tranzit repülőtéri forgalmat nem érinti a beutazási tilalom, a légitársaságok felelőssége, hogy üzemeltetik-e a járatokat, vagy nem. Eddig 600 külföldi állampolgárt fordítottak vissza a határokról. Az intézkedések miatt Hegyeshalomnál torlódás alakult ki, ahol a várakozók blokádot alkottak, ezért ma 21 és 24 óra között a román és a bolgár állampolgárok átutazhatnak az országon a tranzit folyosókon. Nulla órától öt óráig pedig csak a román állampolgárok mehetnek át.

Lakatos Tibor figyelmeztetett: már nemcsak a vírus, hanem a csalók és nyerészkedők is veszélyeztetik az időseket, például fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő takarítást ajánlanak, ezeket a rendőrség folyamatosan figyeli. Ellenük eljárás is indul majd.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón elismételte, hogy az új koronavírus még mindig terjed, már 50 megbetegedésről tudnak. Ez a terjedés megfelel a várt mértéknek, illetve

a következő napokban meg is többszöröződhet a fertőzések száma.

Egy beteg személy ugyanis 2-3 másiknak tudja átadni a vírust. Akár több százas nagyságrendet is elérhet a megbetegedések száma a következő napban – figyelmeztetett.

Különösen felhívta az idősek figyelmét, hogy maradjanak otthon, ne menjenek közösségbe. Több vonalon próbálják eljuttatni hozzájuk az üzenetet, hogy tartsák be a szabályokat.

Sokan kérdezik a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK), hogy lehet-e a szabadban sportolni, erre a tisztifőorvos azt mondta: aki nem beteg, nincsenek tünetei, azoknak ez szabadtéren nem tiltott és nem ellenjavalt. Ketten este nyugodtan el lehet menni mozogni, kirándulni, a két méter távolságot azonban lehetőség szerint így is tartsák be.

A védőoltások sem maradnak el, csak a kampányoltásokat kell átszervezni, ilyen például a HPV elleni védőoltás az iskolákban. Semmilyen károsodás nem éri azokat, akik néhány hónappal később kapják meg – mondta. A tisztifőorvos szerint a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatók munkája továbbra is fontos nemzetgazdasági érdek, az időszakos vizsgálatok viszont elhalaszthatók.

Sok kérdést kap az NNK az apás szülésről is. Müller Cecília ezért most megerősítette:

törvény garantálja, hogy amennyiben az apának semmilyen tünete nincs és megfelelő védőfelszerelésben, van támogathatja az anyát a szülésnél, őket semmilyen módon nem akarják korlátozni.

Az NNK nemzeti biztonsági laboratóriumában Dr. Kiss Zoltán virológus vezetésével Magyarországon elsőként sikerült izolálni a koronavírust. Ezzel lehetőség nyílik a hazai vakcina fejlesztésére, a vírus működésének megismerésére, vírusellenes szerek előállítása. Hatalmas gratuláció nekik, nagyon büszke vagyok rájuk – tette hozzá. Egy vírusellenes szert is elkezdtek tesztelni a magyar kutatók.

Jelentősen bővült a vizsgálólaboratóriumok köre, és a jövőben is tovább bővítik – válaszolta kérdésre Müller Cecília, aki szerint továbbra is a WHO iránymutatásai alapján dolgoznak. A héten nagyon sok tesztet várnak, szeretnék megkönnyíteni és meggyorsítani a vizsgálatok logisztikáját, folyamatban van a mobil egységek felállítása is. Több szálon bővítik párhuzamosan a lehetőségeket, ebben részt vesz majd az Országos Mentőszolgálat is.

Az Index kérdésére a tisztifőorvos elmondta: az NNK tudja, hogy hol vannak a fertőzések, és őket vizsgálják is, de továbbra sem adják ki a pontos területi adatokat. A hvg.hu-nak megismételte:

nem riogatni szeretnének, hanem megelőzni.

Életkort sem fognak mondani, kiskorú fertőzöttről azonban nem tudnak. A hétfő este meggyógyult iráni beteg az első eset, a Semmelweis Egyetem hallgatója. (Az első gyógyult szintén egy iráni diák volt, aki a Szent István Egyetem doktori hallgatója.)

Minden javaslatra nyitottak vagyunk – válaszolta a tisztifőorvos a 168Órának. Az operatív törzsnek a Magyar Orvosi Kamara elnökével is jó a kapcsolata, ő meg is köszönte, hogy szinte minden javaslatukat betartották, és a jövőben is így lesz.

Jelenleg ketten vannak súlyos állapotban a fertőzöttek közül. Egyelőre így kevés számú lélegeztetett beteg van, de bőségesen áll rendelkezésre lélegeztetőgép, és több még beszerzés alatt van. Jelenleg 2000 lélegeztetőgép van az országban.

Csak elektív műtéteket fognak elhalasztani, a daganatos betegek ellátását nem függesztik fel – szögezte le a tisztifőorvos. Lakatos Tibor pedig hozzátette: a parlamenti képviselőket nem fogják egyenként tesztelni, az pedig az Országgyűlés feladata, hogy eldöntse, meddig ülésezik, hiszen a parlamenti ülés nem rendezvénynek számít, hanem a demokrácia egyik eleme.