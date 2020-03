Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs egyetértés a nyelvvizsgák törléséről az azokat szervező nyelvvizsgaközpontok között. Az ELTE törölte, a TELC ugyan ellenzi, de csak akkor törli, ha mindenki ezt teszi, a Euroexam pedig inkább fertőtlenít, jó sokat. ","shortLead":"Nincs egyetértés a nyelvvizsgák törléséről az azokat szervező nyelvvizsgaközpontok között. Az ELTE törölte, a TELC...","id":"20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_terjedese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefed27-f89b-466f-9363-ec765f878da0","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_terjedese_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 16:15","title":"A koronavírus miatt nagy a zűrzavar a tavaszi nyelvvizsgák körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél jóval később érkeztek az élet alapkövei a Földre – állapították meg kutatók több milliárd éves kőzetek vizsgálatával. Ez azt is jelenti, hogy gyorsabban kialakulhatott az élet, mint eddig hittük.","shortLead":"Az eddig véltnél jóval később érkeztek az élet alapkövei a Földre – állapították meg kutatók több milliárd éves kőzetek...","id":"20200316_elet_kialakulasa_alkotoelemek_fold_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7de150-6c83-4bf9-9f39-6372c82dc8f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elet_kialakulasa_alkotoelemek_fold_tortenete","timestamp":"2020. március. 16. 16:03","title":"Egészen idáig tévedhettünk a földi élet kialakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","shortLead":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","id":"20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a389bfad-4196-4c8a-a115-402d4366911b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","timestamp":"2020. március. 16. 15:06","title":"Parfümök helyett kézfertőtlenítőt kezd gyártani a Louis Vuitton a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte a koronavírus.","shortLead":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte...","id":"20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d4e7-ba04-46d3-ab44-48659c824ef0","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","timestamp":"2020. március. 17. 12:57","title":"Koronavírusos a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257bfa6d-5ee9-40b0-8e78-0030eb5de892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba útlevél-ellenőrzés után csak magyarok léphetnek be, és csak a 2B Terminál fogad járatokat – közölte a Budapest Airport.","shortLead":"Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba...","id":"20200317_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257bfa6d-5ee9-40b0-8e78-0030eb5de892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bbd6f2-dfcd-473b-994c-de8d38fc4622","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_hatarzar","timestamp":"2020. március. 17. 09:10","title":"Így változik a be- és kiléptetés Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cégenként változó, hogy meddig tolják ki a határidőt.","shortLead":"Cégenként változó, hogy meddig tolják ki a határidőt.","id":"20200317_Hosszabb_idot_hagynak_az_adategyeztetesre_a_mobilszolgaltatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67813f9-53cc-42c7-92ab-ced899f413c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_Hosszabb_idot_hagynak_az_adategyeztetesre_a_mobilszolgaltatok","timestamp":"2020. március. 17. 20:18","title":"Hosszabb időt hagynak az adategyeztetésre a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","shortLead":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","id":"20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050145c-c9f8-4748-9601-b73a07f70cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 11:11","title":"A Volkswagen leállítja a legtöbb gyárát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]