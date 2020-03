Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt tartják biztonságosnak. ","shortLead":"Ezt tartják biztonságosnak. ","id":"20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e135a1ad-ed66-4066-96fa-5d33545e1f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","timestamp":"2020. március. 18. 12:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a Glastonbury fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak, hogy egy óriási felfelé ívelést akasztott meg a koronavírus.","shortLead":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak...","id":"20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b609bf86-f7a6-44ad-99b0-f28be4d21b79","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:26","title":"Ritka jól kezdődött a magyar turizmus éve, mielőtt a járvány a földbe állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81","c_author":"Daczi Dóra - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell, ugyanakkor a helyzet fokozódásával az árszínvonal rövid távú csökkenése egyre reálisabb forgatókönyv. A hosszú távon továbbra is az árszínvonal emelkedését váró elemzők annak ellenére osztották meg gondolatkísérleteiket, hogy a koronavírus gazdasági hatásai napról napra formálják a piacot. Szakértőket kérdeztünk arról, milyen lehetséges forgatókönyvek születhetnek a következő hetekben.","shortLead":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell...","id":"20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99454fdc-7283-4dd2-9ef9-b0891bcae322","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Koronavírus és ingatlanpiac: \"egyáltalán nem az történik, mint amire számítottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","shortLead":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","id":"20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee55438-d4f2-4d1b-ac48-430b301cca00","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","timestamp":"2020. március. 17. 20:38","title":"Új korlátozó intézkedéseket vezettek be egyes ázsiai országokban és Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus.","shortLead":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka...","id":"20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d49c6-25ee-4d5a-ac67-a05f8e629ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","id":"20200318_koronavirus_plakat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97302763-8003-45a6-822b-4cb011b42c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_plakat_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 10:37","title":"Elindult az új kormányzati plakátkampány – most a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]