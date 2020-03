Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökválasztás menetrendjébe is beleszól a járvány.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás menetrendjébe is beleszól a járvány.","id":"20200317_koronavirus_usa_egyesult_allamok_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de48680d-e9db-47e5-b3bc-9cde6f30397a","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_usa_egyesult_allamok_elovalasztas","timestamp":"2020. március. 17. 09:59","title":"Amerikaiak tömegei mennek ma szavazni, és vihetik magukkal a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány és az utazási korlátozások miatt az ír légitársaság kénytelen lesz csökkenteni a kapacitásait.","shortLead":"A járvány és az utazási korlátozások miatt az ír légitársaság kénytelen lesz csökkenteni a kapacitásait.","id":"20200316_ryanair_legitarsasag_modositasi_dij_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c719c2f6-7e1a-45b2-a68f-c3292d7c3e63","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_ryanair_legitarsasag_modositasi_dij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 17:51","title":"A Ryanair földre parancsolhatja a gépei többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik dolgozó fedezte fel, hogy hiányoznak a maszkok.","shortLead":"Az egyik dolgozó fedezte fel, hogy hiányoznak a maszkok.","id":"20200317_50_ezer_maszkot_loptak_el_egy_kolni_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de635593-3034-4dc8-96b5-fcffc8f9e28d","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_50_ezer_maszkot_loptak_el_egy_kolni_korhazbol","timestamp":"2020. március. 17. 05:04","title":"50 ezer maszkot loptak el egy kölni kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges. Egy videojátékokat árusító platform különleges akcióval segít ebben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges...","id":"20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a81e1c-7a92-4ab0-87bf-89f40ff6a267","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","timestamp":"2020. március. 17. 20:25","title":"27 videojátékot tölthet most le teljesen ingyen, csak maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf497611-515d-4285-a07f-67374ede3142","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","timestamp":"2020. március. 17. 22:46","title":"Marabu Féknyúz: Kovács Zoltán válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54299aa-f6d9-433d-80df-df666d9f5796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közeljövőben érkező újdonság a várakozások szerint mintegy 300 kilométeres hatótávval rendelkezik.","shortLead":"A közeljövőben érkező újdonság a várakozások szerint mintegy 300 kilométeres hatótávval rendelkezik.","id":"20200316_villanyautot_mindenkinek_kicsi_es_olcso_elektromos_jargany_a_vwtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54299aa-f6d9-433d-80df-df666d9f5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cabda31-d344-4d1c-9836-6b76ed6d1a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_villanyautot_mindenkinek_kicsi_es_olcso_elektromos_jargany_a_vwtol","timestamp":"2020. március. 16. 15:21","title":"Villanyautót mindenkinek: kicsi és olcsó elektromos járgány a VW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]