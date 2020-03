Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","shortLead":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","id":"20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faecda1c-4800-4b2e-8f31-56675c2538f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","timestamp":"2020. március. 16. 16:00","title":"Zalaszentgróton is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem döntött.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem döntött.","id":"20200317_A_japanok_megrendeznek_a_nyari_olimpiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a48087-039d-4878-a4af-9714400fa08d","keywords":null,"link":"/sport/20200317_A_japanok_megrendeznek_a_nyari_olimpiat","timestamp":"2020. március. 17. 18:26","title":"A japánok még mindig megrendeznék a nyári olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megerősítette a Magyar Úszószövetség elnöksége az edzőbizottság ülésén elfogadott javaslatot, amelynek értelmében bizonytalan időre elhalasztják a március 24-28-ra tervezett országos bajnokságot. ","shortLead":"Megerősítette a Magyar Úszószövetség elnöksége az edzőbizottság ülésén elfogadott javaslatot, amelynek értelmében...","id":"20200316_magyar_uszo_szovetseg_uszas_orszagos_bajnoksag_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10472e29-39a3-47b1-a7e9-c3cdb58ebcc6","keywords":null,"link":"/sport/20200316_magyar_uszo_szovetseg_uszas_orszagos_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 16. 13:55","title":"Elhalasztják az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","id":"20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8433b-a1c1-440f-a44f-b5ba8696097a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 08:32","title":"Négy új járványkórházat jelöltek ki vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","shortLead":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","id":"20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7613e-9416-4b8a-a911-a1fba360da55","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","timestamp":"2020. március. 18. 05:56","title":"Kiutazási tilalmat rendeltek el Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","shortLead":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. ","shortLead":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal...","id":"20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f452489-46cb-4f51-b95a-ff7e36118d57","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","timestamp":"2020. március. 16. 15:30","title":"ATV: Mostantól sokkal több embernél végzik el a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]