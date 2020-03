Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","shortLead":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","id":"20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd75ae3-e1a8-45c9-a827-a6c8506b038d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 19:21","title":"Koronavírus: száznál is több áldozat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt megnövekedett adatforgalom miatt komoly terhelésnek lesz kitéve az internetes infrastruktúra – vélik az uniós szakpolitikusok, akik szerint mielőbb cselekedni kell.","shortLead":"A járvány miatt megnövekedett adatforgalom miatt komoly terhelésnek lesz kitéve az internetes infrastruktúra – vélik...","id":"20200319_eu_netflix_youtube_streaming_video_internet_adatforgalom_lassitas_felbontas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fb9afc-2a2b-4150-908d-72f2603c96db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_eu_netflix_youtube_streaming_video_internet_adatforgalom_lassitas_felbontas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:03","title":"Az EU rászólt a Netflixre és a YouTube-ra, hogy kapcsoljanak rosszabb felbontásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp azért utaznak a tóhoz, hogy ne érintkezzenek másokkal.","shortLead":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp...","id":"20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f2b04-b932-48c2-a9fc-0ce4a2382d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 16:26","title":"Nyarat idéző tömeg, kígyózó sorok - a Balatonhoz menekülnek a nyaralótulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","shortLead":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","id":"20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4fa7b0-5b6c-4538-83cb-4beee1ba690f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:50","title":"Ákos kitalálta, hogyan tudná jobbá tenni az otthoni karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","shortLead":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","id":"20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ad3a1-7bcd-4196-bd0f-27ff060cefed","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"T-Rex jelmezben próbálta kicselezni a kijárási tilalmat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","shortLead":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","id":"20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58e3d23-7c09-4d46-839d-cdedcc280102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:15","title":"229-től 359-ig: így változott a forint árfolyama 1999 és 2020 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját, mely végül most debütált teljes pompájában.","shortLead":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját...","id":"20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22096638-fdff-497b-834d-5469e1ced20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","timestamp":"2020. március. 19. 09:21","title":"Itt a teljesen új Kia Sorento, hibrid és dízel változatban, 7 üléssel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","shortLead":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","id":"20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f65294b-60d6-45f3-b836-d2a0c1b60acf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:02","title":"Az USA összes államában megjelent már a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]