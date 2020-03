Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","shortLead":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","id":"20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61512058-a6ab-42a5-91f5-765378c45a74","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:01","title":"A Denso fehérvári üzeme is leáll a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f742174-e999-4f10-919e-0365fa6e2dbf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lehet, hogy június végén, vagy július elején fogják megtartani.","shortLead":"Lehet, hogy június végén, vagy július elején fogják megtartani.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_cannesi_filmfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f742174-e999-4f10-919e-0365fa6e2dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17006d56-614d-45d5-a81f-e9eaaceadcd3","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Elhalasztjak_a_cannesi_filmfesztivalt","timestamp":"2020. március. 19. 21:58","title":"Elhalasztják a cannes-i filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","shortLead":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90103c96-dcfb-465d-ad9d-860811a9f2b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 20. 15:58","title":"Spanyolországban már ezernél is több áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f55625-0fd5-46af-961c-5947abe156d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagylelkű adományt jelentett be a Tommy di Napoli.\r

","shortLead":"Nagylelkű adományt jelentett be a Tommy di Napoli.\r

","id":"20200319_Ingyen_pizzat_szallit_Kasas_Tamas_etterme_a_korhazaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f55625-0fd5-46af-961c-5947abe156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3548c0-4064-40b2-9196-0006cdd07455","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Ingyen_pizzat_szallit_Kasas_Tamas_etterme_a_korhazaknak","timestamp":"2020. március. 19. 09:36","title":"Ingyen pizzát szállít Kásás Tamás étterme a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202012_fortelyos_felelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d25e7f-3110-43a4-a4dd-256e4478c0f0","keywords":null,"link":"/itthon/202012_fortelyos_felelem","timestamp":"2020. március. 19. 17:50","title":"Jakus Ibolya: Fortélyos félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken helyenként még 20 foknál is melegebb lesz, míg vasárnap néhol már csak plusz 1 fokig melegszik fel a levegő.","shortLead":"Pénteken helyenként még 20 foknál is melegebb lesz, míg vasárnap néhol már csak plusz 1 fokig melegszik fel a levegő.","id":"20200319_Jelentos_lehules_jon_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56b6cb0-74bf-4db1-94f2-e0a27140e8f4","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Jelentos_lehules_jon_a_hetvegen","timestamp":"2020. március. 19. 17:49","title":"Jelentős lehűlés jön a hétvégén, hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt ő is belátta. Lemondott, és a színházat is otthagyja. De hogyan lett Eszenyi Enikőből, a hatalomnak beszólogató igazgatóból a Fidesz kedvence, és miért nem mertek sokáig szembeszállni vele a munkatársai? ","shortLead":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt...","id":"202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891c9f84-62ee-4c31-8e83-4f422e092633","keywords":null,"link":"/360/202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","timestamp":"2020. március. 19. 19:40","title":"Drámai véget ért az Eszenyi-korszak a Vígben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte; hogy sok helyen leállt a légi közlekedés, bezártak az éttermek, az iskolák, elmaradnak a turisták is. Most az AFP fotósainak lencséjén keresztül meg is mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a világ népszerű turistacélpontjai alig pár hét leforgása alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte...","id":"20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d288f2ce-43d8-4c36-a799-0093a28c222f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","timestamp":"2020. március. 20. 17:10","title":"Előtte tömeg, utána az üresség - fotókon mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a népszerű turistacélpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]