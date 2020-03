Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","id":"20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9c1d6-3cc9-4624-ab7b-74811d1f4c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Ezt tegyük, ha túlzottan szorongunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New England Patriots útjai szétválnak. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New...","id":"20200317_Radar360este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea66c7-08c4-4fc1-be11-267f0d54f9a0","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360este","timestamp":"2020. március. 17. 17:30","title":"Radar360: Izolálták a vírust, indulhat a hazai vakcinafejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70da75e3-83c8-4da8-bbdb-d7a1403b20e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home Office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200318_Schell_Judit_a_Home_officeban_most_mindannyian_egyutt_zuhanunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70da75e3-83c8-4da8-bbdb-d7a1403b20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d86570-06fe-4836-b018-53c9dbf98e89","keywords":null,"link":"/360/20200318_Schell_Judit_a_Home_officeban_most_mindannyian_egyutt_zuhanunk","timestamp":"2020. március. 18. 17:30","title":"Schell Judit a Home office-ban: \"Most mindannyian együtt zuhanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","shortLead":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","id":"20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa5ce7-929b-4539-89cc-55b419a0e1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 16:09","title":"A 3D-s nyomtatókkal gyártanak szelepeket a lélegeztetőgépekhez Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","id":"20200317_ursula_von_der_leyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933e75bd-c9d5-42ff-8870-d0791a29a575","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. március. 17. 19:33","title":"Von der Leyen: Az ősz előtt piacra kerülhet a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","shortLead":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","id":"20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cb0ab-88da-4d80-8afa-aec1b933785c","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","timestamp":"2020. március. 17. 14:59","title":"Így néz ki egy alternatív órarend az erdő szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","shortLead":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","id":"20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee55438-d4f2-4d1b-ac48-430b301cca00","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","timestamp":"2020. március. 17. 20:38","title":"Új korlátozó intézkedéseket vezettek be egyes ázsiai országokban és Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]