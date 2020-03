Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik dolgozó fedezte fel, hogy hiányoznak a maszkok.","shortLead":"Az egyik dolgozó fedezte fel, hogy hiányoznak a maszkok.","id":"20200317_50_ezer_maszkot_loptak_el_egy_kolni_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de635593-3034-4dc8-96b5-fcffc8f9e28d","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_50_ezer_maszkot_loptak_el_egy_kolni_korhazbol","timestamp":"2020. március. 17. 05:04","title":"50 ezer maszkot loptak el egy kölni kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Luxemburgban már nem kell fizetni a buszozásért, villamosozásért, Észtország lehet a második ország, amelyikben így lesz. Kérdéses, hogy mennyire lehet így leszoktatni a polgárokat az autózásról.","shortLead":"Luxemburgban már nem kell fizetni a buszozásért, villamosozásért, Észtország lehet a második ország, amelyikben...","id":"202011__ingyenes_tomegkozlekedes__auto_helyett__koltseg_haszon__ellenor_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5cd0eb-c7aa-47e2-b08e-b51e5a6e6322","keywords":null,"link":"/360/202011__ingyenes_tomegkozlekedes__auto_helyett__koltseg_haszon__ellenor_nelkul","timestamp":"2020. március. 16. 15:00","title":"Egyre több helyen ingyenes a tömegközlekedés – de működhet ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","shortLead":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","id":"20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9306e-6986-4e9f-a5ed-204dc2cf6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","timestamp":"2020. március. 16. 17:45","title":"A Honvédkórház Podmaniczky utcai épülete előtt is lesz koronavírust vizsgáló sátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","shortLead":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","id":"20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29974e3e-20f4-4e99-bfb8-9a75c16c689f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","timestamp":"2020. március. 16. 15:41","title":"Leáll az összes Peugeot, Opel, Citroen autógyár Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok betartására kéri a vásárlókat.","shortLead":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok...","id":"20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739b3deb-bdf4-442c-bf55-0df8d25313e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","timestamp":"2020. március. 16. 19:50","title":"Koronavírus: a Rossmann, a Tesco és a Posta is új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain.","shortLead":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be...","id":"20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ee5d5-3342-4038-b42d-e7c4695687fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 17. 11:37","title":"Új szabályok a Volánbusznál: a bérletesek hátul szállnak fel, a sofőr nem nyúlhat a csomagokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]