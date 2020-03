Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. A napokban költöztek le egy balatonlellei apartmanházba.","shortLead":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. A napokban költöztek le...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1731b358-540b-4d01-a785-e71432ba202a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_balaton","timestamp":"2020. március. 20. 20:46","title":"Már a Balatonnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ferihegyi repülőtér üzemeltetője állítja: a forgalomcsökkenés és a kiesett bevételek okozta jelentős anyagi veszteség ellenére is fenn tudja tartani a biztonságos működést, biztosítani tudja a forgalom újraindítását.\r

","shortLead":"A ferihegyi repülőtér üzemeltetője állítja: a forgalomcsökkenés és a kiesett bevételek okozta jelentős anyagi veszteség...","id":"20200319_koronavirus_utasforgalom_budapest_airport_legi_kozlekedes_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe732a8-2fcb-42ae-8e00-67349cc9b738","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_utasforgalom_budapest_airport_legi_kozlekedes_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2020. március. 19. 12:01","title":"Az utasforgalom teljes leállására is felkészült a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","shortLead":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","id":"20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48769bc-7564-47a4-aaff-3c27b65f2c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","timestamp":"2020. március. 20. 09:21","title":"Már a koronavírus előtt jelentősen kevesebb új autót adtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f742174-e999-4f10-919e-0365fa6e2dbf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lehet, hogy június végén, vagy július elején fogják megtartani.","shortLead":"Lehet, hogy június végén, vagy július elején fogják megtartani.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_cannesi_filmfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f742174-e999-4f10-919e-0365fa6e2dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17006d56-614d-45d5-a81f-e9eaaceadcd3","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Elhalasztjak_a_cannesi_filmfesztivalt","timestamp":"2020. március. 19. 21:58","title":"Elhalasztják a cannes-i filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Veszettség ellen kapnak oltóanyagot.","shortLead":"Veszettség ellen kapnak oltóanyagot.","id":"20200320_roka_oltas_vakcina_veszettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a397223-656f-414c-973c-0b72d6784f8e","keywords":null,"link":"/elet/20200320_roka_oltas_vakcina_veszettseg","timestamp":"2020. március. 20. 11:06","title":"Áprilistól vakcinázzák a rókákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már magának vett: egy barkácsáruházban.","shortLead":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e45c1a-007c-4665-909e-0a11b1ed3b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 20. 20:14","title":"Ezt kapták az államtól a háziorvosok: három maszk, egy kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a Magyar Bankszövetség (MBSZ) képviselőivel egyeztetett. ","shortLead":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután...","id":"20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fc6f5b-db36-4be0-8836-fcc0d5514598","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","timestamp":"2020. március. 19. 15:42","title":"Még napokba telik, mire a banki ügyfelek tájékoztatást kapnak a moratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]