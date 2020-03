Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint korai lenne még az államnak nagyobb szerepet vállalnia a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésében. Az viszont szerinte szinte biztosra vehető, hogy a munkaerőpiac összeomlik, csak az élelmiszerboltok nyithatnak majd ki, és a katafizetés felfüggesztését a taxisokon kívül más szakmákra is kiterjesztik. Parragh Lászlót kérdeztük.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint korai lenne még az államnak nagyobb szerepet vállalnia a koronavírus...","id":"20200320_Parragh_Laszlo_koronavirus_gazdasagi_valsag_MKIK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a4fbee-7503-464e-a9fb-07d9dc14090f","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_Parragh_Laszlo_koronavirus_gazdasagi_valsag_MKIK","timestamp":"2020. március. 20. 06:30","title":"Parragh László: Pánikhelyzet van és tűzoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","shortLead":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","id":"20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c55720-b02c-4f20-922e-abb536de0c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","timestamp":"2020. március. 19. 12:30","title":"Essősy: Akár egymillió munkanélküli is lehet a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem látott mértékben olvadtak a grönlandi jégmezők a 2019-es északi-sarki rendkívüli nyári melegben. Kutatók szerint a jelenség globálisan 2,2 milliméterrel emeli meg a tengerszintet két hónapon belül.","shortLead":"Soha nem látott mértékben olvadtak a grönlandi jégmezők a 2019-es északi-sarki rendkívüli nyári melegben. Kutatók...","id":"20200319_gronlandi_jegolvadas_2019_nyara_tengerszint_emelkedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdd638c-aed7-4e9c-9c94-d2d1d7d6429d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_gronlandi_jegolvadas_2019_nyara_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2020. március. 19. 19:33","title":"600 000 000 000 tonna jeget veszített Grönland, most érezzük majd a hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","shortLead":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","id":"20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89902a29-5e11-40b7-b7e4-c5654a086b64","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 09:25","title":"Kínában napok óta nincs új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de ezt vissza is vonhatja.","shortLead":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt...","id":"20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d56785-464b-49d9-88c0-191c0c87953a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. március. 20. 21:48","title":"Benyújtották a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035c0552-674a-4e6d-82e1-73279c84b4d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.","shortLead":"Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.","id":"202012_konyv__parancsmania_onvallatas_wayand_tibor_fogsagban_irt_visszaemlekezesei_19451946","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035c0552-674a-4e6d-82e1-73279c84b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75075164-446e-451b-bb91-06ab079d3093","keywords":null,"link":"/360/202012_konyv__parancsmania_onvallatas_wayand_tibor_fogsagban_irt_visszaemlekezesei_19451946","timestamp":"2020. március. 19. 14:00","title":"A háborús bűnös, aki kiképezte az ÁVH-t, mégsem menekült meg a bitótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","shortLead":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","id":"20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491c4f87-dd0e-4ea4-8e0d-778c88820d59","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","timestamp":"2020. március. 19. 16:52","title":"Tiborcz lélegeztetőgépeket vett az Uzsoki Utcai Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]