[{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe került, gyermekét nevelő kollégájának. A Facebookon közzétett felhívásának szerinte akkor lenne értelme, ha többen is csatlakoznának az ügyhöz.","shortLead":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b387899-d54c-4a87-98d8-c02ca6bbaaad","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"A koronavírus a szolidaritás eddig nem látott formáit is mozgósítja a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói játékokat. Közben Kanada bejelentette: ha nincs halasztás, nem vesznek részt a játékokon.","shortLead":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói...","id":"20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e2bec-4dc7-4e30-b255-8de5feeaa8c5","keywords":null,"link":"/sport/20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","timestamp":"2020. március. 23. 09:43","title":"Már a japán miniszterelnök szerint is elhalaszthatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utolsó népszámlálás adatai szerint a fiatalabb szinglik száma kifejezetten csökkent Magyarországon, az idősebb egyedülállók nemzedékének gyarapodása viszont nem állt le, és ők már kimutathatóan elégedetlenebbek a sorsukkal.","shortLead":"Az utolsó népszámlálás adatai szerint a fiatalabb szinglik száma kifejezetten csökkent Magyarországon, az idősebb...","id":"202012_negyedmillio_szingli_40_folott_terhesse_kezd_valni_amagany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2486ede-bb3a-442a-9006-85f4a346f635","keywords":null,"link":"/360/202012_negyedmillio_szingli_40_folott_terhesse_kezd_valni_amagany","timestamp":"2020. március. 23. 13:00","title":"A 40 évesnél idősebb szinglik már szorongatónak érzik a magányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus jelentősen befolyásolja a bevételeket, így költségcsökkentési intézkedéseket vezettek be a cégnél. ","shortLead":"A koronavírus jelentősen befolyásolja a bevételeket, így költségcsökkentési intézkedéseket vezettek be a cégnél. ","id":"20200324_Leallitja_nemzetkozi_flottaja_nagy_reszet_a_Waberers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc89e24-d31a-49d4-b1e3-fdc33e5367cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Leallitja_nemzetkozi_flottaja_nagy_reszet_a_Waberers","timestamp":"2020. március. 24. 12:13","title":"Leállítja nemzetközi flottája nagy részét a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat (sem). A korkülönbségre sok mindent rá lehet fogni a párkapcsolatban, de vigyázzunk, nehogy a rokonok, a barátok biztatására, vagy a szörnyülködésük miatt tegyük ezt.","shortLead":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat...","id":"20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9b808c-437e-451a-947a-399cc921c0c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","timestamp":"2020. március. 24. 12:15","title":"Nagy korkülönbség a párkapcsolatban, avagy mennyit számít a homogámia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek az eredeti szinten maradjanak, vagy az alatt.","shortLead":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek...","id":"20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ad44c-e16b-4951-8161-21e846f28ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","timestamp":"2020. március. 23. 16:17","title":"MNB: A moratórium lejárta után nem emelkedhet az adósok törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt javasolja a Fundemanta, hogy aki teheti, ne álljon le, ne tolódjon ki a futamidő és hogy elkerüljük azt, hogy többet kelljen visszafizetni. ","shortLead":"Azt javasolja a Fundemanta, hogy aki teheti, ne álljon le, ne tolódjon ki a futamidő és hogy elkerüljük azt...","id":"20200324_Ha_csak_teheti_inkabb_fizesse_tovabb_a_lakastakarekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31451ebe-3979-44dc-90d1-170a5c5a582c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Ha_csak_teheti_inkabb_fizesse_tovabb_a_lakastakarekot","timestamp":"2020. március. 24. 13:20","title":"Közzétette a Fundamenta, hogyan lehet továbbtörleszteni a lakástakarékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9541e366-9d08-4138-9042-7c97505a7caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, a Windows 95-ös érában gyakran használt alkalmazást öltöztetne modern köntösbe a Microsoft, hogy ez az app is bekerüljön a hasznos eszközöket kínáló PowerToys frissített változatába.","shortLead":"Újabb, a Windows 95-ös érában gyakran használt alkalmazást öltöztetne modern köntösbe a Microsoft, hogy ez az app is...","id":"20200324_image_resizer_windows_10_modern_powertoys_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9541e366-9d08-4138-9042-7c97505a7caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0994b7d-2083-47f1-97b5-8ff81e58c705","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_image_resizer_windows_10_modern_powertoys_letoltes","timestamp":"2020. március. 24. 10:03","title":"Visszatér egy klasszikus és praktikus program a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]