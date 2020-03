Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént, hogy szavazhasson, Olaszországból van pár jó hír is, Trump bevetette a Nemzeti Gárdát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént...","id":"20200324_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad503ccc-9da3-4a4e-a59f-7ddcecb63770","keywords":null,"link":"/360/20200324_Radar360","timestamp":"2020. március. 24. 08:00","title":"Radar360: Több fertőzött nálunk, kijárási tilalom Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","shortLead":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","id":"20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355936ee-5dbb-498b-bba2-ee8076f167bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","timestamp":"2020. március. 23. 20:20","title":"Karácsonyék ingyenessé teszik a parkolást a kórházi dolgozóknak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","shortLead":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","id":"20200323_puskas_arena_ev_stadionja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dee7-ee88-49aa-b506-6b2af3935ad7","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_puskas_arena_ev_stadionja","timestamp":"2020. március. 23. 19:53","title":"A Puskás Aréna lett az Év stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok már ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, most a hivatalánál kérdeztek rá, mit csinál Áder János.","shortLead":"Sok már ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, most a hivatalánál...","id":"20200324_Koztarsasagi_Elnoki_Hivatal_Ader_Janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44385db0-83bb-4ed1-bd89-d65d983e37a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Koztarsasagi_Elnoki_Hivatal_Ader_Janos_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 06:57","title":"Köztársasági Elnöki Hivatal: Áder János az alaptörvényben rögzített feladatait látja el ezekben a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent egy újabb kormányrendelet.","shortLead":"Megjelent egy újabb kormányrendelet.","id":"20200325_koronavirus_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont_eszkozbeszerzes_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae934eec-0b75-47f9-8a2d-703d9a3678ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont_eszkozbeszerzes_kormany","timestamp":"2020. március. 25. 05:36","title":"Koronavírus: 15 milliárdot ad eszközvásárlásra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7114a956-3d3a-4d93-9a66-453c6a4503ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a szállítmányt hozta, kedd reggel landolt Budapesten.","shortLead":"A repülő, amely a szállítmányt hozta, kedd reggel landolt Budapesten.","id":"20200324_orban_viktor_kina_szallitmany_arcmaszk_maszk_lelegeztetogep_szallitmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7114a956-3d3a-4d93-9a66-453c6a4503ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37680ee-06b5-4e15-a7fb-f9815ab9441c","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_orban_viktor_kina_szallitmany_arcmaszk_maszk_lelegeztetogep_szallitmany","timestamp":"2020. március. 24. 08:16","title":"Orbán: 3 millió maszk és 86 lélegeztetőgép jött Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos országos vesztegzárat - jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter a kormány hétfői ülése után. Szlovákiában egy pozsonyi börtönben lévő elítéltnél is diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját. Az ukrán kormány döntése értelmében keddtől a Boriszpil repülőtér kivételével az ország minden légi kikötőjének működését leállítják.","shortLead":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos...","id":"20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9903ce2b-dfe2-46e3-b95d-70d99846adcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","timestamp":"2020. március. 23. 20:51","title":"Meghosszabbították a vesztegzárat Csehországban, Ukrajnában leállítják a vidéki reptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]