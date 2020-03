Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft alapítója.","shortLead":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft...","id":"20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75704322-5df7-47d6-b6f8-b80642e446d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 14:28","title":"Bojár Gábor: Nem a 2008-as, hanem az 1929-es válsághoz lesz mérhető az idei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d8f68-5282-4b12-bc9a-dda820014163","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","timestamp":"2020. március. 24. 10:38","title":"Különleges hangulatú klip készült a kiürült Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","shortLead":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","id":"20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafb67be-604b-4110-843f-720e26ca4382","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","timestamp":"2020. március. 25. 10:38","title":"Bill Gates tanácsolja a járvány kapcsán: most nem a gazdaság újraindításán kellene gondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccb58d0-e6be-4257-acba-411085a5b99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az útjavító technológiával gyorsan, jó minőségben és relatíve olcsón lehet harcolni a kátyúk ellen.","shortLead":"Ezzel az útjavító technológiával gyorsan, jó minőségben és relatíve olcsón lehet harcolni a kátyúk ellen.","id":"20200324_aszfaltspray_szupergyors_katyuzas_utlezaras_nelkul_blow_patcher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccb58d0-e6be-4257-acba-411085a5b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd9a87d-70c4-4a78-8c6c-a3705632d95e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_aszfaltspray_szupergyors_katyuzas_utlezaras_nelkul_blow_patcher","timestamp":"2020. március. 24. 06:41","title":"Aszfaltspray: szupergyors kátyúzás útlezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8e6c21-270f-496d-ad73-e20cbd540464","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Rendeletben részletezte a kormány a hat intézkedést, amelyet Orbán Viktor hétfő délelőtt bejelentett. 37 pontban sorolják, kiknek jár adó- és járulékmentesség, de a családtámogatási szabályok is megváltoztak, felfüggesztik a kilakoltatásokat, sőt, még a bankkártyás fizetés részleteibe is belenyúltak.","shortLead":"Rendeletben részletezte a kormány a hat intézkedést, amelyet Orbán Viktor hétfő délelőtt bejelentett. 37 pontban...","id":"20200324_gazdasagi_csomag_reszletszabaly_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8e6c21-270f-496d-ad73-e20cbd540464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad5876-5206-4464-abb4-c46bbdafe2f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_gazdasagi_csomag_reszletszabaly_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:25","title":"Megjelentek a kormány gazdasági csomagjának részletes szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be magánvilláikban családi klinikákat, és felvásárolják a lélegeztetőgépeket is. Közben az orvosok arra panaszkodnak, hogy a vidéki városokban nincs elég ilyen, életmentéshez használt készülék. ","shortLead":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c39c6-a8fb-4e9b-8c18-31804c88446a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 24. 13:58","title":"Dübörög a szolidaritás – az orosz milliárdosok hazaviszik a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat (sem). A korkülönbségre sok mindent rá lehet fogni a párkapcsolatban, de vigyázzunk, nehogy a rokonok, a barátok biztatására, vagy a szörnyülködésük miatt tegyük ezt.","shortLead":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat...","id":"20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9b808c-437e-451a-947a-399cc921c0c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","timestamp":"2020. március. 24. 12:15","title":"Nagy korkülönbség a párkapcsolatban, avagy mennyit számít a homogámia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A láz a leggyakoribb tünete a koronavírus-fertőzésnek, míg a betegek kétharmadánál jelentkezik száraz köhögés.","shortLead":"A láz a leggyakoribb tünete a koronavírus-fertőzésnek, míg a betegek kétharmadánál jelentkezik száraz köhögés.","id":"20200323_Csak_a_sulyos_tuneteker_mutato_fertozottek_kerulnek_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1690e87-f3f9-420b-858f-f2c6a0f3e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Csak_a_sulyos_tuneteker_mutato_fertozottek_kerulnek_korhazba","timestamp":"2020. március. 23. 20:13","title":"Csak a súlyos tüneteket mutató fertőzöttek kerülnek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]