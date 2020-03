Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, kijárási korlátozást rendelnek el szombattól két hétre.

A részletes szabályozást, azt, hogy mikor és milyen körülmények között lehet elhagyni a lakásunkat, ebben a cikkünkben ismertettük.

Közben a péntek kora reggeli adatok szerint már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon. Közülük 286 magyar állampolgár, 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnami. A gyógyultak száma 28-ról 34-re nőtt, valamint tíz elhunytról tudunk.

Az Operatív Törzs péntek reggel is ülésezett, ezt követően először Orbán rádióinterjút adott, majd 11 órától a törzs is tájékoztat.

Kovács Zoltán államtitkár azt mondta a kijárási korlátozásról, hogy ez egy idejében és kellő mértékben meghozott intézkedés. A láthatatlan ellenség, a koronavírus ellen a frontvonalban pedig az egészségügyi dolgozók harcolnak.

Erről Kásler Miklós EMMI-miniszter azt mondta, vannak, akik már három hete küzdenek a vírus ellen és a betegekért a kórházakban.

A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler.

Szintén az időben meghozott kormányzati intézkedések, valamint az egészségügyi dolgozóknak hála. A következő 2-3 hétben az a feladat, hogy felkészüljenek a tömeges, több ezres megbetegedésekre. Ehhez leltárakat készítenek, kapacitásokat csoportosítanak át.

Az egészségügy fegyelmezetten reagál, mondta a miniszter, ahogy az emberek is, akik tudják, hogy “minden magyar felelős minden magyarért.”

A magyar egészségügy bizonyított. Az önök segítségével képesek megoldani feladatait – így Kásler.

Kiss Róbert rendőr alezredes ezt követően a fentebb is taglalt kijárási korlátozásról szólt, a rendészeti feladatokra a “rendőri állomány felkészült”, megnyugtató rendőri jelenlétet biztosítanak majd az utcákon. A cél, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. 5032 alkalommal rendeltek el hatósági házi karantént, több tízezres nagyságrendben ellenőrizték is ezek betartását. Továbbra is ellenőrzik az üzletek zárva tartását, derült ki Kiss tájékoztatójából.

Müller Cecilia tisztifőorvos a koronavírusos, igazolt betegek számát ismertette (300 fő). A gyógyultak száma 34, az elhunytaké 10. Müller köszönetet mondott a védekezésben résztvevőknek.

Majd Müller ismertette azokat a döntéseket, amiket saját hatáskörében hozott, ezeket IDE kattintva éri el.

A kijárási korlátozásról azt mondta, ez nagyrészt a sérülékeny csoportok védelmét, valamint a járvány terjedésének lassulását szolgálja.

De mondhatnám azt is, mondom is, hogy az egész lakosság védelmét szolgálják.

Az idősektől továbbra is azt kérte, hiába mehetnek 9 és 12 között boltba, mégis maradjanak otthon és kérjék mások segítségét. “Az örömteli találkozását hanyagolják, gyorsan végezzék el szükséges teendőiket.” Ne csoprtosuljunk – tette hozzá Müller.

A korlátozás nagy kihívás, a járvány kezelésének sikeressége múlik ezen.

A kisgyermekes családoknak praktikus tanácsokat is adott a tisztifőorvos:

a gyereket le lehet vinni az utcára, futkossanak kicsit föl s alá, adjuk meg számukra a levegőztetés lehetőségét,

de ezek során ne csoportosuljanak a gyerekek se,

a nagyobb gyerekekkel beszéljenek a szülők, mi is ez a megváltozott a helyzet,

a házi kedvenceket is lehet sétáltatni, célirányosan, de ne csoportosan,

a gyereke őrizzék meg jókedvüket, ez fontos a tisztifőorvos szerint,

társasjátékozzunk például.

Kérdések

Védőfelszerelések eddig keletről jöttek, de a törzs nem adta fel annak a lehetőségét, hogy azok nyugatról is jöhetnek a jövőben.

Mennyi ideig elegendő orvosi oxigén van az országban? A törzs intézkedett arról, hogy honvédelmi irányító törzsek jelenjenek meg az orvosi oxigént előállítóknál, de az nem derült ki, hogy mennyi van ebből az országban.

Miért döntöttek a kijárási korlátozás mellett? A csoportosulásokat és a találkozásokat csökkenteni szeretnék.

Igazolásra van szükség? Nincs, anélkül is lehet munkába járni, nem kell ehhez külön dokumentum.

Aki nem a jogszabály szerinti lakóhelyén, a tartózkodási helyén, illetve a magánlakásán él jelenleg, tehát például olyan albérletben, ahová nincs bejelentve, annak a következő két hétre haza kell költöznie állandó lakcímére? Ha valaki a korlátozás életbe lépésekor nem a tartózkodási helyén van, hanem például a hétvégi házában, akkor visszamehet a tartózkodási helyére, vagyis a saját lakásába? Ezek lapunk kérdései.

Müller Cecilia azt mondta, a korlátozás lényege nem a korlátozás, hanem az, hogy ne csoportosuljunk. Azt azonban önként meg lehet választani, hol szeretnénk tartózkodni.

Meghosszabbítható a korlátozás? Bármilyen intézkedés meghozható, ami a járvány terjedését lassítja. Ez a mostani korlátozás kéthetes, időszaka belátható. De elképzelhető, hogy további intézkedések fognak történni.

A tájékoztatót előtt ezeket a kérdéseket küldtük el a törzsnek:

Fogják-e formalizálni a "kijárási engedélyt"? Hogyan kell igazolniuk a polgároknak, hogy kellő indokkal hagyták el az otthonukat?

A hajléktalan emberek esetében milyen eljárást alkalmaznak?

Van-e igazolható adatuk arra, hogy az utóbbi két hétben történt fertőzések olyan kontaktusokból erednek, amelyeket most korlátozni kívánnak?

Aki nem a jogszabály szerinti lakóhelyén, a tartózkodási helyén, illetve a magánlakásán él jelenleg, tehát például olyan albérletben, ahová nincs bejelentve, annak a következő két hétre haza kell költöznie állandó lakcímére?

Ha valaki a korlátozás életbe lépésekor nem a tartózkodási helyén van, hanem például a hétvégi házában, akkor visszamehet a tartózkodási helyére, vagyis a saját lakásába?

Mi indokolta, hogy most jelentse be Orbán Viktor a kijárási korlátozást. Milyen adatokat, előrejelzéseket lát a kormány? Csütörtökön elhangzott, hogy sikerül mederben tartani a járványt, 60-70 százalékkal csökkent a forgalom. Mi változott azóta?

Szükség esetén meghosszabbítható a kijárási korlátozás? Készülnek-e erre?

