Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","shortLead":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","id":"20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df6408-be91-42a4-9885-3cfe7dc90f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:29","title":"Még hosszabb időre áll le a Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens több országában is nőtt a megbetegedések száma. ","shortLead":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens...","id":"20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8650b374-904a-4f18-bb26-b1b2053bb89a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","timestamp":"2020. március. 25. 17:12","title":"Afrika bajban: Zimbabwéban sztrájkolnak az orvosok, Etiópia több ezer elítéltet enged szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos állapotban lévő fertőzötteket amerikai kutatók, akik a múlt héten nyújtották be a módszer alkalmazásához szükséges kérelmet.","shortLead":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74d0414-5b09-4843-9696-10eab980727b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","timestamp":"2020. március. 25. 16:03","title":"A felépültek vérével mentenék meg a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet nem változtat azon, hogy március 31-ével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, és április 1-jétől már más bíróságok járnak el ezekben a perekben – figyelmeztetett az OBH.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet nem változtat azon, hogy március 31-ével megszűnnek...","id":"20200325_OBH_mas_birosagok_jarnak_el_kozigazgatasi_es_munkaugyi_perekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cd3ae6-5fda-4fc4-96f0-d11a7476b8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_OBH_mas_birosagok_jarnak_el_kozigazgatasi_es_munkaugyi_perekben","timestamp":"2020. március. 25. 16:47","title":"Van, amin a járvány sem változtat: más bíróságok járnak el közigazgatási és munkaügyi perekben áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán államfő szerint választani kellett a járvány miatt a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió állampolgár biztonsága között.","shortLead":"Az ukrán államfő szerint választani kellett a járvány miatt a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió...","id":"20200326_ukrajna_hatarzar_zelenszkij_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f1e087-2132-4101-bde1-ab80f48d3794","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_ukrajna_hatarzar_zelenszkij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 20:28","title":"Ukrajna még az ukránok előtt is lezárja határait pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban. A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet.","shortLead":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével...","id":"20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2b0090-ff49-4faa-81d6-ee77a8ec4f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 25. 16:51","title":"A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","shortLead":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","id":"20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519531fd-2b78-462f-9e9c-beaa1f292b8a","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","timestamp":"2020. március. 25. 12:50","title":"Grabowski maszkban van, az Intermouse a helyén a koronavírus idején is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]