Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek, hogy elkerüljék azokat. Ezt igyekszik megkönnyíteni a koronavírushoz kitalált új fejlesztésével az IBM.","shortLead":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek...","id":"20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaf5167-94c6-4818-9e3e-75af6319f6a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 30. 12:03","title":"Az USA-ban már ilyen részletesen látják, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","id":"20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8df2fbe-64c8-4471-8ea6-2c956f9efafe","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Szlávik: A súlyos betegek 10-15 százaléka kerül lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"Egri Viktor","category":"itthon","description":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé a rémhírterjesztés a felhatalmazási-törvény szövegezése alapján! Mégsem vonulhat testületileg börtönbe a vezető kormánypárt. Vélemény.","shortLead":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé...","id":"20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18bba3-7aa9-499d-849a-e91d564f34b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"Egri Viktor: Rémhírkormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető tartalék.","shortLead":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető...","id":"20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed0739-d54a-447f-aeb3-7b51d17e4ddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","timestamp":"2020. március. 30. 12:52","title":"Válságkezelés helyett már gazdaságélénkítésben gondolkozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff9a41-318f-4af4-840a-329b4ebab944","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","timestamp":"2020. március. 28. 19:31","title":"Ötöslottó: valaki elvitte a 6,424 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább rászorulóknak.","shortLead":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább...","id":"20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f55ba5-334b-4927-a21a-18452995f15d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Élelmiszer-utalvánnyal segítene a szegényeken az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","shortLead":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","id":"20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0558971-97db-4d05-9115-759346085437","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","timestamp":"2020. március. 30. 11:15","title":"Egy kanadai férfi megmászta Észak-Amerika legmagasabb hegyét - a lépcsőházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]