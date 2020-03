Szabó arról is beszélt, hogy az alkotmányos demokráciák egyik alapismérve, hogy minden szereplőnek van kontrollja. Unásig ismert a fékek és ellensúlyok rendszere (Török Gábor A lakott sziget c. könyvében megjegyzi, ellensúlyok helyett az egyensúlyok közelebb áll ahhoz a helyzethez, amit ez a fogalom takarni akar), a törvénytervezet két kontrollt említ. Az egyik az Alaptörvény, ahol leírják, jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel, tehát ez a gránitszilárdságú szöveg minden esetben betölt egyfajta kontrollszerepet. Az Alaptörvény rendelkezik arról is, hogy a “kormány veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.” A másik az Alkotmánybíróság. A felhatalmazási törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy a testület veszélyhelyzet alatt is folyamatosan ülésezik, vizsgálják a kormány meghozott rendeleteit. Határidőket azonban nem szabnak, hogy mennyi idő alatt kellene eldöntenie az Ab-nek, hogy egy-egy veszélyhelyzeti kormányrendelet szükséges-e vagy arányos, megfelel-e a jogállami kritériumoknak vagy sem. Halvány kontrollt jelent az is, hogy a törvénytervezetben is leírták, hogy az Országgyűlés akár a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnése előtt (aminek az Országgyűlés nem, csak a kormány vethet vége) is, bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Arra a valóságban ugyanakkor csekély az esély, hogy ezt a Fidesz-kétharmad megtenné. Az ellenzék pedig tíz éve nem tud valódi kontrollja lenni a kormánytöbbségnek, ennek egészen egyszerűen matematikai okai vannak – ők a kisebbség. Veszélyes kikapcsolni a kontrollt a kormány fölött, csak diktatúrákban nem ellenőrzi senki a végrehajtó hatalmat – mondta a TASZ szakmai igazgatója. Hozzátette, a rendkívüli jogrend és a veszélyhelyzet eleve megváltoztatták az életünket, a törvény elfogadása is meg fogja – csak nem tudni, hogyan.