[{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"Se pénz, se kapacitás, se apparátus nincs arra, hogy Magyarország egyik pillanatról a másikra átálljon a digitális oktatásra. A home office-szal terhelt szülőknek pedig tanárokként kell fellépniük. Vélemény.","shortLead":"Se pénz, se kapacitás, se apparátus nincs arra, hogy Magyarország egyik pillanatról a másikra átálljon a digitális...","id":"20200327_Horn_Gabor_A_savszelesseg_es_a_szabadelvuseg_is_luxus_az_oktatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8581f47-d5e9-4a1d-bb73-56ac9bb10e96","keywords":null,"link":"/velemeny/20200327_Horn_Gabor_A_savszelesseg_es_a_szabadelvuseg_is_luxus_az_oktatasban","timestamp":"2020. március. 28. 11:42","title":"Horn Gábor: A sávszélesség és a szabadelvűség is luxus az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f553ae-d531-42c2-a49b-15e0c2ddb8be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Felemelo_klipet_keszitettek_Presserek_a_koronavirus_frontvonalaban_kuzdoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f553ae-d531-42c2-a49b-15e0c2ddb8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56b4c7e-7593-4118-bc80-b07dc44493aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Felemelo_klipet_keszitettek_Presserek_a_koronavirus_frontvonalaban_kuzdoknek","timestamp":"2020. március. 28. 11:31","title":"Felemelő klipet készítettek Presserék a koronavírus frontvonalában küzdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos igennel válaszolt arra a kérdésre, van-e a betegek között fiatal, vagy gyermek. A nagymágocsi idősek otthonának 8 lakója koronavírusos. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília...","id":"20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010e19c-1cf5-4ba7-ad00-3524bd0d9b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 29. 11:16","title":"Egy 86 és egy 90 éves magyar beteg halt meg - ez történt az operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be - jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap éjjel a Twitteren.","shortLead":" New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be...","id":"20200329_Az_USA_meg_mindig_kivar_a_karantennal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcaf23df-dd38-4af1-8e84-b8290f2544fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Az_USA_meg_mindig_kivar_a_karantennal","timestamp":"2020. március. 29. 08:12","title":"Az USA még mindig kivár a karanténnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","shortLead":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","id":"20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc217a38-f5d8-4ef2-8d3f-072c914f1dab","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 29. 09:24","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő beteget a túlterhelt kelet-franciaországi kórházakból a déli országrészbe és Németországba - közölte vasárnap este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Az illetékes jelezte: 24 óra alatt 299-cel, 2606-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak száma.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő...","id":"20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde93d9e-ad87-41b4-8eb4-59a7950157f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","timestamp":"2020. március. 29. 21:35","title":"Százával költöztetik a betegeket a túlzsúfolt francia kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","shortLead":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3fe1c3-578d-4a1e-bdda-b18ae548a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 05:01","title":"Havazással és faggyal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni a járványt.","shortLead":"Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni...","id":"20200328_Bill_Gates_szerint_le_kene_zarni_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76799bd-64f5-46b9-9e38-ce86834ed993","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Bill_Gates_szerint_le_kene_zarni_az_USAt","timestamp":"2020. március. 28. 21:25","title":"Bill Gates szerint le kéne zárni az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]