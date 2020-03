Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","shortLead":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","id":"20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bdb262-9a6d-443a-9582-0f2ffe78dccb","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Új videóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","shortLead":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","id":"20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae36b-60f4-4bc0-821a-22b624f60cb2","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","timestamp":"2020. március. 28. 16:11","title":"\"Lesz még Magyar Köztársaság\" - ingyen elérhető a teljes Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak hogy legyen elég munkaerő a mezőgazdaságban.","shortLead":"Csak hogy legyen elég munkaerő a mezőgazdaságban.","id":"20200329_A_horvat_hatarnal_is_lehet_majd_ingazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5f70-444c-4a49-babd-383df404faf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_horvat_hatarnal_is_lehet_majd_ingazni","timestamp":"2020. március. 29. 07:59","title":"A horvát határnál is lehet majd ingázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek munkavégzésének helye változott meg – és lett megannyi kérdésük a távmunkával, illetve a négy fal között élt élettel kapcsolatban. Ingyenes online előadásban hallhat ma ezzel kapcsolatos jól használható tanácsokat egy felkészült szakembertől.","shortLead":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek...","id":"20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f66f219-1352-4b01-8add-3406437feec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","timestamp":"2020. március. 30. 10:33","title":"Tőle tanulhat: Kenyeres András, a vízilabda-válogatott mentális trénere mesél home office-tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és nagyon sok mindenben van hiányérzetünk. Ez utóbbiból az egyik legidegesítőbb és legkárosabb a mozgáshiány: gyűlik a stressz és gyűlnek a kilók, és az országos tiszti főorvos hiába mondja el kedvesen minden nap, hogy mozogjunk, mert a mozgás jót tesz, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Éppen ezért megpróbáltunk erőt és ötleteket meríteni egymásból, és most megosztjuk, hogy mi hogyan próbáljuk meg mozgással megtölteni ezt a kényszerű leállást.","shortLead":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és...","id":"20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba255144-4330-4101-830c-922ca00c973d","keywords":null,"link":"/elet/20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","timestamp":"2020. március. 29. 20:00","title":"„Ha valakit, akkor magamat nem hagyhatom cserben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel zeneszerző, a kortárs zene kiemelkedő alakja - közölte a lengyel média. Az ő zenéje hallható többek közt a Stephen King regényéből készült Ragyogás, illetve Martin Scorsese Viharsziget című filmjében is. ","shortLead":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel...","id":"20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d590993-9550-47a5-89f0-06bd91be9b94","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","timestamp":"2020. március. 29. 11:28","title":"Elhunyt Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek, hogy elkerüljék azokat. Ezt igyekszik megkönnyíteni a koronavírushoz kitalált új fejlesztésével az IBM.","shortLead":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek...","id":"20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaf5167-94c6-4818-9e3e-75af6319f6a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 30. 12:03","title":"Az USA-ban már ilyen részletesen látják, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő beteget a túlterhelt kelet-franciaországi kórházakból a déli országrészbe és Németországba - közölte vasárnap este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Az illetékes jelezte: 24 óra alatt 299-cel, 2606-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak száma.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő...","id":"20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde93d9e-ad87-41b4-8eb4-59a7950157f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","timestamp":"2020. március. 29. 21:35","title":"Százával költöztetik a betegeket a túlzsúfolt francia kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]