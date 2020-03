Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek sokszorosát vették az emberek. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek...","id":"20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965f0d59-8690-4f0e-b397-edda80d3682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Az államtitkár szerint sokan bespájzoltak, de nem lesz áruhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","shortLead":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","id":"20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d57b-4022-4705-ac9c-92646df7bb21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 29. 15:40","title":"Még jövő héten is lehet havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s a csúsztatásokat és szándékos hazugságokat sokszor politikusok, illetve államok is terjesztik. ","shortLead":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s...","id":"202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2dc9f-8bde-4b6b-b46e-60f9613ceadc","keywords":null,"link":"/360/202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"Törökpirosítót ajánl a türkmén elnök a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","shortLead":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","id":"20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2bdfe7-fde2-428b-941b-d0250817ab3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","timestamp":"2020. március. 30. 12:42","title":"Autókiállításokon nincs olyan felhozatal, mint ebben a miami garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","shortLead":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","id":"20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc2d970-2d78-448a-beeb-ebe178444a68","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","timestamp":"2020. március. 29. 14:56","title":"Csak a fehérorosz foci maradt, ha valaki élőben akar meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A New York Times és az NHK japán állami műsorszolgáltató egyaránt úgy értesült, hogy 2021. július 23-án veszi kezdetét a tokiói olimpia, és augusztus 8-án ér véget.","shortLead":"A New York Times és az NHK japán állami műsorszolgáltató egyaránt úgy értesült, hogy 2021. július 23-án veszi kezdetét...","id":"20200329_Olimpia_mar_meg_is_van_az_uj_idopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc1a207-27a8-4f2d-ae72-776d7aeffc9a","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Olimpia_mar_meg_is_van_az_uj_idopont","timestamp":"2020. március. 29. 10:32","title":"Olimpia: már meg is van az új időpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre – figyelmeztet egy új kutatás, amely szerint már több mint 2200 szél-, nap- és vízerőművet emeltek a Föld korábban érintetlen vadonjaiban.","shortLead":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre –...","id":"20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dc4857-4cf5-4ec3-a138-536f281f2f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","timestamp":"2020. március. 29. 08:03","title":"Remek dolog a napelem, de nagy baj lehet abból a Földön, ha rossz helyre tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik embertelen körülmények között is helytállnak. A fiút kiengedték a karanténból. ","shortLead":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik...","id":"20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547cc1d6-e3f2-4d94-9be7-4b62cca07b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 15:17","title":"Tojással dobálták meg a karanténba zárt toldys diák nagymamájának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]