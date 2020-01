Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány, hogy Hankséket tiszteletbeli göröggé tették.","shortLead":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány...","id":"20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53527ddb-343f-4a3c-9be6-8027e46bc70f","keywords":null,"link":"/elet/20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","timestamp":"2020. január. 14. 18:41","title":"A görög kormány igazán gáláns ajándékkal lepte meg Tom Hankset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","shortLead":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","id":"20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b058c-c871-4d98-8b4a-84a1aba89fd1","keywords":null,"link":"/sport/20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","timestamp":"2020. január. 14. 18:07","title":"Megdöntötte a veretlenségi világrekordot a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891adf8b-2b4a-4ae1-8986-a0c87ebb29ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát lőttek ki a Teherán mellett lezuhant ukrán gépre.","shortLead":"A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát...","id":"20200115_ukran_utasszallito_ket_raketa_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891adf8b-2b4a-4ae1-8986-a0c87ebb29ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40a892-beee-459d-ac6b-41dd3a321baf","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_ukran_utasszallito_ket_raketa_video","timestamp":"2020. január. 15. 08:33","title":"Új videó terjed, amely szerint két rakétával lőtték ki az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","shortLead":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","id":"20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7e1ab-b875-4bb0-8f07-f1d5fdc24ff0","keywords":null,"link":"/sport/20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","timestamp":"2020. január. 15. 07:27","title":"Megbukott a doppingteszten a férfi párosban világelső kolumbiai teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették a bennszülött közösségek ivóvízkészleteit az aszály sújtotta vidéken – közölték a hatóságok kedden.","shortLead":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették...","id":"20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3459d-b47b-45d4-8b72-c2e9c8959f67","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 14. 12:27","title":"Ötezer tevét lőttek ki Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2010 óta, az inflációt is figyelembe véve ötödével csökkent az átlag magyar szociális jövedelme. A munkajövedelmek nőttek, a nyugdíjak stagnáltak, összességében az egy főre eső átlagjövedelem 50 százalékkal emelkedett – a legszegényebbek azonban egyre jobban szakadnak le.","shortLead":"2010 óta, az inflációt is figyelembe véve ötödével csökkent az átlag magyar szociális jövedelme. A munkajövedelmek...","id":"20200114_szocialis_ellatasok_nyugdij_haztartasok_jovedelem_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd6fd4-3ef9-4dd0-b3da-380e94f8549b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_szocialis_ellatasok_nyugdij_haztartasok_jovedelem_ksh","timestamp":"2020. január. 14. 12:00","title":"A Fidesz-kormány 22 ezer forinttal csökkentette az átlag magyar szociális ellátásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9c7a5-552e-40bc-b28d-7255bfb13b68","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai előadó testvérével írta a dalt.","shortLead":"Az amerikai előadó testvérével írta a dalt.","id":"20200114_Billie_Eilish_enekli_az_uj_James_Bondfilm_cimado_dalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f9c7a5-552e-40bc-b28d-7255bfb13b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a2e4e0-3c66-4f4c-b088-562fc1f8a560","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Billie_Eilish_enekli_az_uj_James_Bondfilm_cimado_dalat","timestamp":"2020. január. 14. 21:42","title":"Billie Eilish énekli az új James Bond-film címadó dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kicsit jobban állunk az EU-átlagnál a munkavállalók technikai felszerelésében.","shortLead":"Egy kicsit jobban állunk az EU-átlagnál a munkavállalók technikai felszerelésében.","id":"20200115_Tiz_magyar_cegbol_het_ad_telefont_vagy_laptopot_a_dolgozoinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9aa854a-9365-4177-aa3b-b8451a30d813","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Tiz_magyar_cegbol_het_ad_telefont_vagy_laptopot_a_dolgozoinak","timestamp":"2020. január. 15. 07:39","title":"Tíz magyar cégből hét ad telefont vagy laptopot a dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]