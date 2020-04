Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki.","shortLead":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak...","id":"20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8947c03-658b-4857-b537-59fd1da44418","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 17:34","title":"Nincs elég védőruha, az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","shortLead":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","id":"20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e4254-adf3-4240-9293-9252c9d38c06","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","timestamp":"2020. március. 31. 13:01","title":"Kijárási korlátozás: nem kell új lakcímkártya, ha albérletben lakunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre, a lelkészt letartóztatta a rendőrség.","shortLead":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre...","id":"20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802bd3ba-6bbe-479c-abeb-bf4c025c4609","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. március. 31. 06:17","title":"Letartóztattak egy floridai lelkészt, mert több száz embernek tartott istentiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","shortLead":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","id":"20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7340114e-d572-4178-b1e2-ebe129e59c4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. március. 31. 14:31","title":" Újabb gyár áll le, ezúttal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A festményt ráadásul kölcsönbe kapta a múzeum.","shortLead":"A festményt ráadásul kölcsönbe kapta a múzeum.","id":"20200330_van_gogh_festmeny_tavaszi_kert_muzeum_lopas_hollandia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fd780-3e7b-476b-ad65-830c875a24c4","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_van_gogh_festmeny_tavaszi_kert_muzeum_lopas_hollandia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Elloptak egy Van Gogh-képet egy járvány miatt bezárt múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","shortLead":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","id":"20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2cacf5-5cc8-4c18-8ae4-a0a2d9d4540c","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","timestamp":"2020. március. 31. 14:25","title":"Százezer használhatatlan maszkot kaptak a belgák Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1b352b-3b2a-4210-9b07-b6c224e93fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy felhajtás a Samsung Galaxy M11 körül: a pénztárcabarát M sorozat újabb tagjának adatlapja szépen csendben tárult fel gyártó hivatalos weboldalán.","shortLead":"Nem volt túl nagy felhajtás a Samsung Galaxy M11 körül: a pénztárcabarát M sorozat újabb tagjának adatlapja szépen...","id":"20200331_samsung_galaxy_m11_specifikacio_adatlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1b352b-3b2a-4210-9b07-b6c224e93fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2557746a-02f7-4333-a3be-b8f71baf707f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_samsung_galaxy_m11_specifikacio_adatlap","timestamp":"2020. március. 31. 09:33","title":"Ezeket tudja a Samsung új, pénztárcabarát okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]