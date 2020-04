Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","shortLead":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","id":"20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7340114e-d572-4178-b1e2-ebe129e59c4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. március. 31. 14:31","title":" Újabb gyár áll le, ezúttal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","shortLead":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","id":"20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158214c1-6c8b-40ec-a4ae-f99ebe3544c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 01. 11:09","title":"Ismét változott a posták nyitvatartása, és könnyítést kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","id":"20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede3d3a-7000-4f6a-bd48-ac0b49d3d2de","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","timestamp":"2020. március. 31. 13:47","title":"Uniós szolidaritási alapot hoznának létre az előadóművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","shortLead":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","id":"20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b285ce21-ba9e-4a5d-b1ea-c3841e745e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. március. 31. 12:12","title":"Már nyolc mutációja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta a nyílt levelet.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta...","id":"20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e53c542-0c40-403d-b890-75e5414d3c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 31. 17:36","title":"Müller Cecíliának üzentek a háziorvosok: a járási hivatal kötelessége a védőfelszerelések biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","shortLead":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","id":"20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9631567-de0a-4e27-97de-5af97e31bc36","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 31. 18:25","title":"Még 800 fölött a halottak száma, az új fertőzötteké csökkenőben Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","id":"20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56278a35-8eb9-458a-af0d-ed48e64c91aa","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 12:53","title":"Koronavírusos Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]