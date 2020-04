Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend. Karácsony Gergely változtatni fog.","shortLead":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend...","id":"20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1e4224-0712-4845-9d78-7f5bce18a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","timestamp":"2020. április. 01. 10:21","title":"Vitézy és Fürjes szerint is rossz döntést hozott a BKK a szombati menetrend bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","shortLead":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","id":"20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf3768c-9ded-40c2-be14-be77a3993831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","timestamp":"2020. április. 01. 17:28","title":"Schmidt Mária közalapítványa ingyen megkapja az épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","shortLead":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","id":"20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324a3f5-c0d8-42db-99a8-b3411798a712","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 18:33","title":"Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 33 éves John Swaller a hűtőpultra többször rá is lehelt egy boltban a Missouri keleti részén fekvő Cuba nevű városkában.","shortLead":"A 33 éves John Swaller a hűtőpultra többször rá is lehelt egy boltban a Missouri keleti részén fekvő Cuba nevű...","id":"20200402_Terrorizmus_gyanujaval_vadat_emeltek_egy_amerikai_ferfi_ellen_mert_rakohogott_masokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60f0bb7-e457-47ce-817b-3ca7e5a7984a","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_Terrorizmus_gyanujaval_vadat_emeltek_egy_amerikai_ferfi_ellen_mert_rakohogott_masokra","timestamp":"2020. április. 02. 05:41","title":"Terrorizmus gyanújával vádat emeltek egy amerikai férfi ellen, mert ráköhögött másokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok tervezése, hanem azok tervezésének tervezése.","shortLead":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok...","id":"20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06099459-14bb-4e10-8e98-68b19c4abc39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Kezdődik a kisföldalatti új járműveinek tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","shortLead":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","id":"20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99a720-dcb8-4e08-a493-ede3c234d77a","keywords":null,"link":"/elet/20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. április. 01. 11:06","title":"A walesi kecskék ellenállnak a kijárási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem csak az euróhoz és a dollárhoz, hanem Közép-Európa más devizáihoz képest is rengeteget veszít a magyar pénz az értékéből, az elemzők szerint ebben szerepe van a felhatalmazási törvénynek is.","shortLead":"Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban...","id":"20200401_felhatalmazasi_torveny_forint_arfolyam_zuhanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13bf6bd-0b32-4ded-9a06-d2fe8a9b1ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_felhatalmazasi_torveny_forint_arfolyam_zuhanas","timestamp":"2020. április. 01. 15:15","title":"A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy egy nap alatt 360-ról majdnem 370-ig zuhant a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák közszolgálati ORF riportere még példákat is hozott a műsorban: Franciaországban két, Olaszországban pedig hat hónapra hirdették ki a rendkívüli állapotot. Magyarországon viszont ez korlátlan időre szól.","shortLead":"Az osztrák közszolgálati ORF riportere még példákat is hozott a műsorban: Franciaországban két, Olaszországban pedig...","id":"20200401_orf_interju_varga_judit_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec716d9-17c1-45ab-a07d-93fbb02557b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_orf_interju_varga_judit_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 16:33","title":"Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]