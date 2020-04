Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling A GDP fél százalékával segíti a jegybank a válságkezelést. 250 milliárd forintot tol az MNB a költségvetésbe. A brazil elnök szerint mind meghalunk egyszer, ezért inkább a munkanélküliséggel kellene foglalkozni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Van, ahol már tiltott szó a koronavírus. Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág cégvezetői körében végzett felmérésből. Az építőipar megúszhatja a válságot, de nem kizárt a teljes leállás. Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel. Zuhanórepülésben a forint, hajszálnyira a 365-ös euró. Monacón hajtott végig a Ferrari Mythos nevű autóval. Szinte nem is létező Ferrarival kocsikázik a brunei szultán. Közben máshol is nyomtatott eszközökkel segítik az orvosokat. A mára járványközponttá alakult Budai Egészségközpont dolgozói olyan arcpajzsokat viselnek, amiket egy magyar startup tervei alapján készítettek. Magyar startuppal együtt talált ki arcvédőket egy budapesti kórház. A helyzet mára olyannyira tragikus a perzsa államban, hogy Teherán hitelkérelemmel fordult még a Nemzetközi Valutaalaphoz is, amelyben fő ellenségének, az Egyesült Államoknak vétójoga van. Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet humanitárius katasztrófa fenyeget. Iránban sem orvos irányítja a járványellenes harcot, a Forradalmi Gárdát vetették be