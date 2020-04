Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint az amerikai elnök egészséges és tünetmentes.","shortLead":"A Fehér Ház szerint az amerikai elnök egészséges és tünetmentes.","id":"20200403_donald_trump_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434877ec-0fae-4241-af8c-1b446a46fd2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_donald_trump_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 05:50","title":"Trumpot másodjára is tesztelték, ez is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19. század vége óta miért vedli le magáról időnként népessége egy részét. A darab azért született meg, hogy felismerjük, a bestia bennünk él és ezek a tragédiák bármikor újra megtörténhetnek. ","shortLead":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19...","id":"20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2555b734-45a1-46d0-8693-6e0fbe0910b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Velünk él a hallgatás és a rossz lelkiismeret – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig főleg lakossági ügyfelek jelezték, hogy ugyanúgy fizetnének tovább.","shortLead":"Eddig főleg lakossági ügyfelek jelezték, hogy ugyanúgy fizetnének tovább.","id":"20200401_hitel_moratorium_jarvany_torlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0f54fa-8103-42d0-a1a2-e026e34c866b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_hitel_moratorium_jarvany_torlesztes","timestamp":"2020. április. 01. 21:53","title":"Több tízezer magyar jelezte, hogy tovább törlesztené a hitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak a boltokba a járványtól tartva.","shortLead":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak...","id":"20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202bede-de80-4338-9956-969e98e34e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 09:42","title":"Óriási rekord dőlt meg a magyar boltokban, ahogy beindult a felvásárlási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

