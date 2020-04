Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2fd73d-fc74-44c9-977a-10d07dc28d7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyesek pedig még a hazatérésük utáni napokban is edzettek, ahelyett, hogy karanténba vonultak volna.","shortLead":"Egyesek pedig még a hazatérésük utáni napokban is edzettek, ahelyett, hogy karanténba vonultak volna.","id":"20200403_magyar_uszok_szovetseg_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fd73d-fc74-44c9-977a-10d07dc28d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec85055-d676-4fb0-bc1e-40acd42044ef","keywords":null,"link":"/sport/20200403_magyar_uszok_szovetseg_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 03. 15:07","title":"Bors: csak a 11. napon tesztelték a külföldről hazatért magyar úszókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap alatt 29 ezer új esetet regisztráltak. ","shortLead":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap...","id":"20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a2d3de-4a07-422d-8f2d-744b9bf9cde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. április. 03. 10:15","title":"Nem látszik még a világjárvány vége: 80 ezer újabb fertőzés egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati elvonásokra a budapesti ellenzéki polgármesterek.","shortLead":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati...","id":"20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ad8fc-6628-4aec-a708-654b5eaa43f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","timestamp":"2020. április. 04. 16:20","title":"Az ellenzéki polgármesterek Orbánt idézve üzennek a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump a maszkokról azt mondta, viselésük ajánlott, de nem kötelező. Ő nem fog hordani.","shortLead":"Trump a maszkokról azt mondta, viselésük ajánlott, de nem kötelező. Ő nem fog hordani.","id":"20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_1500_halott_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f2b3b6-37f2-4620-ab85-9bde60f02aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_1500_halott_Amerikaban","timestamp":"2020. április. 04. 06:56","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 1500 halott Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","shortLead":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","id":"20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5466-09fa-4877-af96-4a24e42c2d7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","timestamp":"2020. április. 03. 00:51","title":"Leváltották a járvány sújtotta anyahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most pedig ő a fundamentalista terrorszervezet vezető diplomatája.","shortLead":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most...","id":"202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0a420f-8f55-4ba7-86c5-7b600f415520","keywords":null,"link":"/360/202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","timestamp":"2020. április. 04. 08:30","title":"Nélküle nem lesz béke Afganisztánban: Bemutatjuk a tálib főtárgyalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","shortLead":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","id":"20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c00a3-3425-4071-8806-66d2f1a576ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","timestamp":"2020. április. 03. 17:36","title":"Kizárnák a Néppárt EP-frakciójából a Fidesz képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 678-ra nőtt.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 678-ra nőtt.","id":"20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_6_ember_halt_meg_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27228931-0950-4e97-b73f-ebd8e47cfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_6_ember_halt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 04. 07:17","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 6 ember halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]