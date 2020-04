Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","shortLead":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","id":"20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a250f6a-e18f-47c2-badd-f5c13f2ebb4c","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","timestamp":"2020. április. 05. 21:07","title":"Fogyatékkal élőket segít Miskolcon a veszélyhelyzet idején a Szimbiózis Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","shortLead":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","id":"20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea99359-66d9-466c-8fd0-123ab95c87a9","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","timestamp":"2020. április. 06. 08:44","title":"A járvány közepén jelentkezett új showműsorral Louis C. K.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","shortLead":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","id":"20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe70b92c-2971-4ed5-9aa0-f82b905e0166","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","timestamp":"2020. április. 05. 20:27","title":"Drónnal próbáltak lecsalogatni egy cicát a tetőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","shortLead":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","id":"20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ff28f-734f-41db-9df0-89d7c7ad3d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","timestamp":"2020. április. 06. 15:13","title":"3500 bérautó gyulladt ki egy repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként tekintenek, de az új helyzet magában hordozza a kockázatát annak is, hogy a leszakadó rétegek hátrányai várhatóan még inkább nőnek. Ebben az országos méretű kísérletben kiderül ugyanis, hogy nem a digitális oktatás jelent gondot, hanem a társadalmi problémák. ","shortLead":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként...","id":"20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa80ff31-607d-4ad9-9488-635a27b1076b","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","timestamp":"2020. április. 06. 18:00","title":"Videó: Benéztünk a családokhoz, akiknél a társadalmi kísérlet zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","shortLead":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d99d7c-ce83-466b-8b7c-caf678137d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","timestamp":"2020. április. 06. 15:20","title":"Fideszes képviselő: Lesz idén érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","shortLead":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91292732-ce2d-4d22-afaf-47e92f830d10","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 20:05","title":"5400-hoz közelít az elhunytak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]