[{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk az elmúlásával.\r

","shortLead":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk...","id":"20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a05c9-fccf-407b-9d50-7fcf3cb2c95b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","timestamp":"2020. április. 06. 10:28","title":"Indul a Zhvg – középpontban a tudatosság és a megoldáskeresés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","shortLead":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","id":"20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a513903-ad45-49e3-93ff-644e6901de56","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","timestamp":"2020. április. 06. 13:17","title":"Újabb fővárosi idősek otthonában találtak koronavírusos beteget a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet egységére szólított fel és köszönetet mondott azoknak, akik önzetlenül segítik a járvány elleni munkát.","shortLead":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet...","id":"20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b1acd-0eec-4631-9eb7-c97e2e4fc717","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","timestamp":"2020. április. 05. 21:36","title":"II. Erzsébet: Szebb napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz az érettségivel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz...","id":"20200407_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93d28c-e8c9-480f-a0cf-d25e9e3de4af","keywords":null,"link":"/360/20200407_Radar360","timestamp":"2020. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Súlyosbodó járvány, növekvő nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mobiltelefon-adótornyot is azért gyújtottak fel a briteknél, mert azt gondolják, az 5G-hullám képes felgyorsítani a koronavírus információját.","shortLead":"Több mobiltelefon-adótornyot is azért gyújtottak fel a briteknél, mert azt gondolják, az 5G-hullám képes felgyorsítani...","id":"20200406_5g_telefonpozna_mobil_adotorony_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe66447-cb5a-4b09-bdb8-898c1d0ca13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_5g_telefonpozna_mobil_adotorony_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 15:03","title":"Az 5G miatt gyújtogattak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698fd37-2c80-4275-b325-0b01060cb134","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum elnöke a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását nem helyteleníti, azt annál inkább, hogy Orbán a válságkezelést összemossa a bosszúállással. A kormány gazdasági csomagjának csúszása pedig óriási hiba - véli Fekete-Győr.\r

","shortLead":"A Momentum elnöke a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását...","id":"20200406_FeketeGyor_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8698fd37-2c80-4275-b325-0b01060cb134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab175a-85d5-4eda-8376-ab8314a81458","keywords":null,"link":"/360/20200406_FeketeGyor_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 06. 20:30","title":"Fekete-Győr András a Home office-ban: \"Akik meggazdagodtak, vegyék ki a részüket a járvány kezelésében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]